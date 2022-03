La estrategia de los candidatos hispanos para combatir la desinformación

Washington, 17 mar (EFE).- Candidatos hispanos del Partido Demócrata han puesto en práctica una nueva estrategia para combatir la desinformación que va desde expresivos mensajes en redes sociales hasta animadas fiestas con carne asada para aclarar a los votantes cualquier duda sobre las elecciones de noviembre.

BOLD PAC, el brazo político del Caucus Hispano del Congreso, ha diseñado un plan para combatir la desinformación en internet y lo ha puesto a disposición de los candidatos que respalda. A su vez, esos candidatos están combatiendo la desinformación sobre el terreno en conversaciones cada día con sus vecinos.

En declaraciones a Efe, el presidente de BOLD PAC, el legislador demócrata Rubén Gallego, avisó de la gran cantidad de mentiras que circulan por plataformas como Facebook, Telegram, Youtube y WhatsApp, pero también en radios de derecha que retransmiten en español.

“Hemos visto un crecimiento masivo de la desinformación en español que se dirige a la comunidad hispana. Y no es solo desinformación producida localmente, sino desinformación producida deliberadamente por parte de los republicanos y los grupos alineados con los republicanos”, avisó Gallego, representante del distrito 7 de Arizona.

Ya en las elecciones de 2020, grupos conservadores propagaron en internet información falsa que describía al demócrata Joe Biden como comunista y, posteriormente, difundieron las mentiras de Donald Trump (2017-2021) sobre fraude electoral.

En ese momento, la desinformación se concentró en el sur de la Florida y el Valle del Río Grande en Texas; pero, ahora BOLD PAC avisa de que el fenómeno está ganando fuerza en todo el país y podría disminuir la participación de los latinos en las elecciones de noviembre, en las que está en juego el control del Congreso.

REDES SOCIALES EN INGLÉS Y ESPAÑOL

Ante esa situación, BOLD PAC comenzó a suministrar a los candidatos hispanos y los miembros del Congreso que respalda “un paquete de herramientas” para redes sociales que incluye mensajes atractivos con gráficos, diseñados específicamente para la comunidad latina y que están en inglés y español.

Ese “paquete de herramientas” incluye dos tipos de mensajes: unos elaborados para corregir informaciones falsas y otros destinados a explicar lo que Biden y los demócratas están haciendo por la comunidad hispana.

Por ejemplo, uno de esos mensajes recuerda que el plan de infraestructuras de Biden aprobado por el Congreso significará más empleos para los latinos porque los miembros de esa comunidad constituyen el 36% de los trabajadores de la construcción y el 24% de los del transporte.

Esos mensajes permiten a los candidatos responder rápidamente a las informaciones falsas, sobre todo las que se difunden en español y que suelen permanecer en las redes sociales mucho más tiempo que las escritas en inglés.

En concreto, según la organización sin ánimo de lucro Avaaz, mientras que Facebook marca como información errónea el 70% de la información falsa en inglés, eso ocurre solo con el 30% de la desinformación en español, lo que permite que las mentiras circulen durante más tiempo.

LLEGAR A ZONAS RURALES

Los mensajes en redes sociales son especialmente útiles para llegar a los hispanos que viven en zonas rurales, explicó a Efe la demócrata Andrea Salinas, que se presenta al distrito 6 de Oregón.

Su distrito, creado tras el censo de 2020, cubre el suroeste de Portland y otras zonas urbanas aunque también incluye áreas rurales que votaron por Trump en 2016 y 2020, pero donde también hay latinos que trabajan en el sector agrícola y que están expuestos a desinformación.

Facebook y Twitter se han convertido en herramientas útiles para llegar a esos votantes hispanos y explicarles lo que Biden ha hecho por ellos, contó Salinas, quien también destacó la importancia de participar en eventos organizados por grupos hispanos locales como “Mano a Mano” o “Adelante Mujeres”.

“El boca a boca es lo que se propaga siempre como el fuego”, afirmó Salinas.

CARNE ASADA Y PUERTA A PUERTA

Otros candidatos coinciden con Salinas. El demócrata Gabe Vasquez, que se presenta por el distrito 2 de Nuevo México, conversó con Efe sobre lo importante que es crear un ambiente festivo en la campaña para que los votantes sientan que pueden acercarse y preguntar sus dudas sobre las elecciones.

Vasquez ha organizado eventos donde se ha conversado de política en español y en inglés alrededor de unos deliciosos guisos de carne asada.

Por su parte, el demócrata Daniel Hernández, que se presenta por el distrito número 26 de Arizona, explicó a Efe que una de sus acciones contra la desinformación es ir “puerta a puerta” para hablar directamente con los votantes, especialmente en aquellas zonas donde no se habla inglés.

Entre los voluntarios de su campaña, hay estudiantes de instituto que son bilingües y que pueden hablar en español con sus abuelos, abuelas, tíos, tías y el resto de vecinos.

Al ir casa por casa, Hernández ha descubierto que algunos grupos conservadores han diseminado informaciones falsas sobre cuándo uno puede ir a votar o sobre si se puede votar por correo.

“Tengo votantes que tienen quizás 80 años y se han registrado para votar por correo; pero que hablo con ellos y me dicen que han visto en WhatsApp un mensaje que dice que eso ya no es posible. Y yo ahí como candidato es cuando tengo que corregir la información y decir usted va a recibir la boleta en el correo y podrá votar”, contó Hernández.

Lo difícil, narró Hernández, es ir combatiendo todas esas piezas de desinformación que parecen pequeñas, pero que juntas podrían disminuir la participación electoral de la comunidad latina en las elecciones y acabar arrebatando del derecho al voto a una parte de la población estadounidense.