La ONU reclama más protagonismo de las mujeres frente la crisis climática

Naciones Unidas, 8 mar (EFE).- Las mujeres se están viendo afectadas de forma desproporcionada por el cambio climático y la degradación ambiental y deben ser más protagonistas en las acciones de respuesta a esta crisis, según defendió este martes Naciones Unidas.

El papel de la mujer ante la crisis climática y en la creación de un mundo más verde centró este año la conmemoración del Día Internacional de la Mujer por parte de la ONU, celebrada bajo el lema “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”.

“Necesitamos más mujeres ministras de medio ambiente, líderes empresariales y presidentas y primeras ministras. Ellas pueden impulsar a los países a afrontar la crisis climática, crear empleos verdes y construir un mundo más justo y sostenible”, afirmó el secretario general de la organización, António Guterres.

Según Naciones Unidas, las mujeres y niñas se ven especialmente afectadas por la crisis climática, porque agrava las desigualdades de género que ya existen y pone en peligro sus medios de vida.

La organización destaca que, en general, las mujeres dependen más de los recursos naturales y son quienes suelen asumir la responsabilidad de suministrar comida, agua y combustible para sus familias.

Cuando esas tareas se dificultan, se complican las oportunidades educativas y laborales para las mujeres, apunta la ONU.

LIDERAZGO FEMENINO

Así, la organización defiende que sean ellas quienes lideren la búsqueda de soluciones al cambio climático y las medidas para adaptarse al calentamiento global.

“Tenemos la oportunidad de repensar, redefinir y reasignar los recursos. Tenemos la oportunidad de beneficiarnos del liderazgo asumido por las mujeres y las niñas como defensoras ambientales y activistas contra el cambio climático para encaminar las medidas de conservación del planeta”, subrayó la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous.

Para Guterres, en un mundo “dominado por los hombres”, es vital “invertir” las relaciones de poder y lograr la igualdad de género si se quieren lograr las transformaciones necesarias para responder a grandes cuestiones como la crisis climática.

En la misma línea, el presidente de la Asamblea General de la ONU, Abdulá Shahid, proclamó que las mujeres “saben y entienden lo que se necesita para adaptarse a las cambiantes condiciones medioambientales y ofrecer soluciones prácticas, pero siguen siendo principalmente un recurso no aprovechado”.

Naciones Unidas reunió este martes a numerosas representantes políticas y activistas en un acto virtual en el que se escuchó, entre otras, a la icónica primatóloga británica Jane Goodall, quien instó a escuchar la voz de las mujeres para salvar el planeta.

“Dado que muchas mujeres están en la primera línea de la lucha contra el cambio climático, tienen una situación única para ser agentes de cambio y ayudar a encontrar formas de mitigar las causas del calentamiento global y adaptarse a los impactos sobre el terreno”, señaló.

Entre las activistas participantes estuvo la mexicana María Reyes, de la plataforma Fridays for Future, que reclamó más espacio para las mujeres en las plataformas internacionales de toma de decisiones.

RETROCESOS EN IGUALDAD

Según la ONU, ese protagonismo para la mujer es especialmente importante en un momento en el que se están viendo retrocesos en el ámbito de la igualdad, consecuencia sobre todo de la pandemia de la covid-19.

“Hay demasiados aspectos en los que el reloj de los derechos de las mujeres va para atrás. La pandemia ha dejado a las niñas y las mujeres fuera de las escuelas y los lugares de trabajo. Se enfrentan a una creciente pobreza y violencia en aumento. Realizan en todo el mundo la gran mayoría del trabajo de cuidados no remunerado, pero esencial. Son objeto de violencia y abusos, solo por razón de su género”, recordó Guterres.

Para revertir esa situación, Naciones Unidas llamó a garantizar una educación de calidad para todas las niñas, inversiones en formación y trabajo decente para las mujeres, medidas contra la violencia de género y acciones específicas como las cuotas que garanticen que las mujeres están en los órganos de toma de decisiones.