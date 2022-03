Apple lanza el Mac Studio y actualiza los iPhone SE y iPad Air con el 5G

Tweet on Twitter

Los Ángeles (EE.UU.), 8 mar (EFE).- Apple presentó este martes un nuevo ordenador de escritorio, el Mac Studio, destinado al mercado profesional intermedio, y actualizó su teléfono de gama media, el iPhone SE, y la tableta iPad Air, ahora compatibles con las velocidades 5G.

La compañía tecnológica también anunció un nuevo chip de fabricación propia, el M1 Ultra, que incorporará a sus nuevos ordenadores y da así un paso más en su objetivo de controlar toda la cadena de producción y depender lo menos posible de fabricantes externos como Intel.

Durante la breve presentación, el consejero delegado de Apple, Tim Cook, no mencionó la guerra de Ucrania pero se presentó con una chaqueta azul y una correa de reloj amarilla, los colores de la bandera de ese país.

Bajo el eslogan “Peek Performance”, la compañía ofreció una presentación rápida y mucho menos pomposa que en otras ocasiones, limitándose a enumerar las características de sus nuevos productos.

Aun así, Cook dedicó los primeros minutos para avanzar las novedades su plataforma televisiva, Apple TV+, cuyo catálogo se agrandará este 2022 con títulos como “WeCrashed”, protagonizada por Jared Leto y Anne Hathaway, y “Killers of the Flower Moon”, dirigida por Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.

Además, el servicio comenzará a retransmitir competiciones de béisbol en directo los viernes por la noche en EE.UU., México, Canadá, Australia, Brasil, Japón, Puerto Rico, Corea del Sur y Reino Unido.

EL NUEVO MAC STUDIO ESTRENA PROCESADOR M1 ULTRA

A continuación, Apple volvió a apostar por el ordenador de escritorio tradicional con el nuevo Mac Studio, cuyo propósito es ofrecer un escalón intermedio entre el modelo de entrada, llamado Mac Mini, y el Mac Pro, dedicado al consumidor profesional con un precio que parte de los 5.000 dólares en Estados Unidos.

Así, el Mac Studio llegará al mercado el 18 de marzo con un coste inicial de 1.999 dólares.

El nuevo ordenador estrena el procesador M1 Ultra, un chip fabricado por la propia Apple que cuenta con 20 núcleos de CPU y 64 de GPU.

De esta manera, excepto el Mac Pro (que aún utiliza tecnología de Intel), todos los ordenadores de Apple, ya sean de escritorio o portátiles, cuentan con procesadores diseñados por la empresa de la manzana, que en 2020 inició una transición para que sus productos utilicen solamente chips de fabricación propia.

El Mac Studio estará acompañado de un monitor, el Apple Display Studio, que presenta una pantalla de 27 pulgadas dirigida al mercado semiprofesional, compatible con todos los ordenadores de la firma, y que costará 1.599 dólares de entrada.

IPHONE SE: LA GAMA MEDIA INCORPORA EL 5G Y LA POTENCIA DEL IPHONE 13

Como innovaciones menores quedaron las actualizaciones de dos de los productos más vendidos por la empresa de la manzana mordida: El iPhone SE, su teléfono de gama media, y el iPad Air, la tableta destinada al uso semiprofesional.

Ambos aparatos serán ahora compatibles con las velocidades 5G y mejoran su potencia y sus cámaras.

Ahora, el iPhone SE monta el procesador A15 Bionic, que actualmente utilizan los iPhone 13.

Sin embargo, el teléfono mantiene las líneas de diseño que inauguró el iPhone 6 en 2014 con botón, lector de huellas, marcos en la pantalla y una sola cámara que, eso sí, mejora sus funciones gracias a la nueva potencia.

El iPad Air tampoco altera su diseño pero incorpora el procesador M1, presente en los ordenadores MacBook Air y que, según la compañía, duplicará la potencia de la tableta, que ahora lleva una cámara de 12 megapíxeles con capacidad de grabar en 4K.