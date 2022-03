El pasador Russell Wilson deja a los Seahawks y firma con los Denver Broncos

Redacción deportes, 8 mar (EFE).- El pasador Russell Wilson dejó este martes a los Seattle Seahawks y firmó con los Denver Broncos para jugar la temporada 2022 de la NFL.

A cambio del mariscal de campo Seattle recibirá de Denver dos jugadores de primera ronda, dos de segunda, uno de quinta, así como el pasador Drew Lock, el liniero defensivo Shelby Harris y el ala cerrada Noah Fant, informó el sitio oficial de la NFL.

Wilson, de 33 años, nueve veces Pro Bowl había manifestado cierta duda para mantenerse en los Seahawks desde febrero pasado cuando se quejó por la cantidad de capturas, 427, que había sufrido en su estancia en el equipo.

“Me encanta jugar para Seattle, me encantó durante años, pero nunca quieres que te golpeen, me han capturado más de 400 veces y tengo que mejorar; me frustra que me golpeen demasiado”, dijo en entrevista al canal de la CBS Sports.

El poseedor del jersey número tres llegó a Seattle en 2012 gracias a la tercera ronda del Draft de aquel año, procedente de la Universidad de Wisconsin.

Llevó a lo Seahawks a disputar en dos ocasiones el campeonato de la NFL, de las cuales ganó el Super Bowl XLVIII en 2014.

Como pasador de Seattle, Wilson obtuvo 104 victorias, la mayor cantidad en la historia de la NFL para un jugador en sus primeras 10 temporadas en la liga.

Los Denver Broncos buscan un mariscal de campo que les devuelva a los playoffs; en la temporada 2021 terminaron en la última posición del División Oeste de la Conferencia Americana con siete ganados y 10 perdidos.

Fue la tercera campaña con marca perdedora para el equipo bajo el mando del entrenador Vic Fangio, quien fue despedido en enero.

A partir de esta campaña el “coach” de los Broncos será Nathaniel Hackett, excoordinador ofensivo de los Green Bay Packers.

Los Denver Broncos no tienen una temporada con más triunfos que caídas desde la campaña 2015, en la que tuvieron marca de 12-4 y llegaron al Super Bowl 50 que ganaron a los Carolina Phanters bajo el liderazgo de Peyton Manning.

Entre 2016 y 2021 la franquicia acumula 39 juegos ganados y 58 perdidos.

La reestructuración de los Broncos llega en medio de su puesta en venta que arrancó el 1 de febrero; el equipo está valuado en casi cuatro mil millones de dólares.