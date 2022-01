Carlos Vives pospone hasta fin de año su tour en EEUU debido a la pandemia

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Miami, 5 ene (EFE). La gira de conciertos del colombiano Carlos Vives “Después de todo Vives” por varias ciudades de Estados Unidos y Canadá fue suspendida y reprogramada para final de año debido al repunte de la pandemia de la covid-19, informó este miércoles la compañía productora del tour.

“Se ha tomado esta difícil decisión de manera prudente para asegurar el bienestar y salud de toda la comunidad”, manifestó en un comunicado Nelson Albareda, fundador y presidente de Loud and Live, organizador del tour.

El diciembre pasado, Vives inició la gira con dos conciertos con lleno total en las ciudades de Miami y Orlando, en Florida, y preveía continuar las presentaciones a partir del próximo 13 de enero en la ciudad de Seattle (Washington).

Loud And Live señaló que la idea es “resguardar la salud del público, artistas y equipos de trabajo, debido a la creciente oleada de casos de covid-19 en todo el país”, que han aumentado de forma considerable a causa de la contagiosa variante ómicron.

Loud And Live detalló que las fechas del tour pendientes, que incluían en total 13 ciudades estadounidenses y dos canadienses, serán reprogramadas durante los meses de septiembre y octubre.

El dos veces ganador del Premio Grammy, había manifestado a Efe en diciembre pasado que se sentía feliz de reencontrarse con su público tras el receso por la pandemia, que lo obligó a suspender su tour “Cumbiana” por Europa y Estados Unidos.

“Saber que nos están esperando es una emoción increíble (…) es un reto, es un reto hermoso”, aseguró el intérprete.

Además de los éxitos de Cumbiana (2020), que explora los orígenes de la cumbia, Vives incorporó a su nueva gira las colaboraciones con la que llama su “nueva familia” durante la pandemia, Nacho, Lucy y Ricky Martin, como también temas de “Masters en Parranda”, un volumen lanzado la semana pasada en Colombia.

Este último, dijo, lo tiene muy contento porque remasteriza con nuevas generaciones éxitos tropicales colombianos de finales de los años noventa que hicieron al estilo pop cantantes que siguieron la corriente musical creada en ese momento por Vives y sus vallenatos contemporáneos y que él bautiza ahora como “Colombian Pop Collection”, que otros llamaron en su momento “Tropipop”.

Vives contó entonces que la nueva gira es “para entender todo lo que nos está pasando, lo que la gente siente en este momento” de pandemia, “refrescada” con gente joven en las nuevas colaboraciones.