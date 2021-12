Presidente de México afirma que “no ha habido problemas” por variante ómicron

Ciudad de México, 27 dic (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que el país “no ha tenido problemas” por la nueva variante ómicron del coronavirus, que se ha detectado en más de 40 personas en el territorio.

“No han aumentado los contagios y, lo más importante, no se han incrementado los fallecimientos. Eso no quiere decir que no pueda darse una situación especial, pero toco madera. Hasta ahora no hemos tenido problema”, expresó el mandatario en su conferencia matutina.

México acumula más de 3,9 millones de casos y casi 300.000 muertes de covid-19, la cuarta cifra más alta del mundo, pero a diferencia de otros países pasó una Navidad sin restricciones pese a la presencia de la variante ómicron.

“En el caso de América Latina no hay muchos contagios, se está registrando más presencia de la nueva variante en Europa y en Estados Unidos, pero aquí poca, sin embargo sí hay”, argumentó López Obrador.

El país registró la semana pasada tres días consecutivos con más de 3.000 nuevos casos, las cifras más altas de diciembre.

Pero el presidente mostró una gráfica que asevera que el país inicia la semana con una reducción semanal de 8 % en el número de casos estimados, además de tener solo cerca de 20.000 casos activos, es decir, personas con síntomas en las últimas dos semanas.

“De manera muy general no hay aumento y la ocupación en camas generales está muy baja, afortunadamente 13 %, y en camas de terapia intensiva con ventilador, 11 %”, reportó.

El mandatario recordó que hace un año el panorama era más adverso, con una ocupación hospitalaria que solo en Ciudad de México llegó al 95 %.

Pero ahora se congratuló de ver llenas las calles del centro de la capital mexicana y del festival navideño que se instaló frente al Palacio Nacional, que ha recibido críticas por congregar a decenas de miles de personas al día.

Aun así, López Obrador pidió a las personas “no confiarse”.

“De todas maneras hay que cuidarnos, cualquier cosa que nosotros notemos extraña, que pueda afectar, lo informamos, nunca hemos ocultado nada, nunca”, aseguró.

El presidente también informó que está “en comunicación” con su homólogo estadounidense, Joe Biden, para analizar un posible plan para aplicar la vacuna anticovid de refuerzo en la frontera norte. EFE