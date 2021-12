Setenta ONGs rechazan que EEUU envíe sus residuos plásticos a Latinoamérica

Miami, 16 dic (EFE).- Más de 70 organizaciones ecologistas de todo el mundo firmaron un comunicado publicado este jueves para rechazar el comercio transfronterizo de residuos plásticos hacia Latinoamérica y exigir que Estados Unidos, principal exportador de miles de toneladas del material no biodegradable, gestione su residuos en su territorio.

Según datos tomados de USA Trade Online, la base de datos de libre comercio internacional de EE.UU., y publicados hoy por la Alianza Global para Alternativas a Incineradores (GAIA, por sus siglas en inglés), entre enero y agosto de 2020 llegaron 44.173 toneladas de desechos plásticos desde Estados Unidos a 15 países de América Latina.

Según el comunicado de GAIA, México, El Salvador y Ecuador son los países con mayor riesgo de contaminación por este material al ser los principales importadores de residuos plásticos de la región.

Solo entre enero y agosto de 2020 llegaron a México 32.650 toneladas de residuos de este material, mientras que El Salvador y Ecuador recibieron 4.054 y 3.665 toneladas, respectivamente.

“América Latina no es un basurero. Rechazamos el comercio transfronterizo de residuos de plásticos en los territorios del Sur Global”, encabeza así GAIA su declaración pública a la que se adhieren unas 70 organizaciones del mundo.

Entre ellas se encuentran Acción Ecológica, de Ecuador; Alianza Basura Cero, de Chile; Nipe Fagio, de Tanzania, y varias estadounidenses como Community Research.

También firman el documento organizaciones ecologistas europeas y de Australia.

“Las organizaciones que se adhieren a esta declaración rechazan y están en alerta ante la amenaza de convertir a América Latina en un destino emergente de la basura plástica mundial, luego de que China detuviera en 2018 ese tipo de importaciones para proteger su territorio de la contaminación”, dice el comunicado.

Entre enero y agosto de 2020, EE.UU. envió al menos 35 contenedores diarios de desechos plásticos hacia América Latina, detalla el informe, lo que llevó a que ese año aumentaron en más del 100 % las exportaciones de desechos plásticos de Estados Unidos a algunos países de la región.

“En lugar de implementar medidas adecuadas de reducción de desechos a nivel nacional, Estados Unidos está perpetrando el colonialismo de desechos al arrojar esta contaminación tóxica a otros países”, dijo en el comunicado Melissa Aguayo, coordinadora en EEUU de la organización Break Free From Plastic.

“Nos solidarizamos con nuestros socios y aliados latinoamericanos que exigen a sus Gobiernos nacionales que dejen de aceptar la importación de residuos”, enfatizó.

Según GAIA, con sede en California, actualmente el comercio de residuos plásticos “se realiza mediante clasificaciones arancelarias ambiguas y genéricas, lo que dificulta la trazabilidad hasta su uso final”.

La organización internacional dice en su web que visualiza “un mundo justo, sin desperdicios, construido sobre el respeto de los límites ecológicos y los derechos de la comunidad”.

“A nivel mundial, existe una creciente preocupación por el envío de desechos plásticos desde potencias importantes como Estados Unidos, el mayor exportador de desechos plásticos y no signatario del Convenio de Basilea, a naciones con legislación y controles débiles, como países de América Latina, el sudeste de Asia y África”, añade el comunicado.