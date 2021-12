Niños expuestos a covid pueden ir al colegio si se someten a test, dice EEUU

Tweet on Twitter

Washington, 17 dic (EFE).- Los niños de Estados Unidos que han estado en contacto con algún infectado de covid-19 pueden continuar yendo al colegio de forma segura si se someten a habitualmente a las pruebas para detectar la enfermedad en la escuela y dan negativo.

Así lo afirmaron este viernes los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), que indicaron que con esta medida se pueden evitar las cuarentenas que interrumpen la rutina escolar.

En ese sentido, los CDC publicaron este viernes dos estudios que demuestran la efectividad de los tests de covid en las escuelas.

“Estos estudios demuestran que los ‘tests para permanecer’ (en la escuela) funcionan para mantener a los menores no vacunados en el colegio de forma segura”, dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en la rueda de prensa del equipo de trabajo de la Casa Blanca frente a la pandemia.

En EE.UU. se está mandando a casa para hacer cuarentena a los niños que han estado en contacto con un positivo de covid-19 para garantizar que nadie que contagie, incluso cuando el estudiante no muestra síntomas.

Los CDC han probado la eficacia de los tests en los colegios a través de los programas implementados en el condado de Lake, en Illinois, y en Los Ángeles (California).

Walensky subrayó que en virtud de esos programas se incrementaron los tests al alumno afectado y de sus contactos próximos.

En concreto se aplicaron dos pruebas semanales de la covid al estudiante en contacto con la covid y mientras este daba negativo podía continuar yendo al colegio si tener que hacer cuarentena en casa.

En las últimas semanas, el aumento de los casos en EE.UU. ha llevado a que muchos distritos escolares vuelvan a la enseñanza no presencial, lo que ha suscitado preocupación sobre las consecuencias en la formación de los estudiantes.