Reggaetón acústico, la nueva propuesta de 18 destacados artistas urbanos

Miami, 22 jun (EFE News).- Camilo, Reik, Mau y Ricky, Tini, Manuel Turizo y Pedro Capó encabezan un grupo de 18 artistas de música urbana en español que se han sumado al proyecto “Reggaetón acústico”, en el que cantan sus canciones sin elementos electrónicos.

“Nos encantó participar porque requirió de que desvistiéramos nuestra canción y la dejáramos en su esencia”, dijo a Efe Ricky Montaner, quien con su hermano Mau interpretó “Doctor”.

Los hermanos explicaron que ellos componen sus canciones “en guitarra y después las vamos vistiendo, pero primero tienen que funcionar de forma acústica”.

“Escribir y cantar una de reguetón no es tan sencillo como la gente cree. Eso es un mito porque, si fuese así, ¿por qué no lo haces?”, preguntó por su parte Turizo.

“También el crédito que le dan a Auto-tune es falso, totalmente falso, y las personas se lo deben sacar de la cabeza. Si tú no estás afinado, el Auto-tune no te va a afinar”, agregó.

La iniciativa, impulsada por Deezer, será presentada en las “playlists” de la plataforma de “streaming” de audio Deezer y en un disco que sale el jueves.

El proyecto musical está acompañado de un documental filmado en Miami, San Juan (Puerto Rico) y Ciudad de México durante las grabaciones de las canciones, que incluyen “Millones” de Camilo, “Miénteme” de Tini, “Si me dices que sí” de Reik y “Amor en coma” de Turizo.

Otros artistas que participaron en “Reggaetón acústico” son Cali y el Dandee, Justin Quiles, Dylan Fuentes, Feid, Mariah Angelique, Lenny Tavárez, Jon The Producer y J Álvarez.

“En este proyecto mostramos las facetas menos conocidas de estos grandes artistas, las más románticas y calmadas. Los cantantes se presentan sin demasiados adornos, brilla su esencia”, explicó Mauricio Mendoza, jefe de contenido y relaciones con la industria de Deezer en el continente americano.

“Es un formato novedoso que teníamos muchas ganas de lanzar al mundo a través de nuestra plataforma”, agregó.