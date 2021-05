Los latinos participaron en cifras récord en las elecciones de 2020

Tweet on Twitter

Miami, 30 abr (EFE News).- El electorado latino estableció en las elecciones presidenciales de noviembre 2020 una marca histórica con casi 16,5 millones de votantes, se congratuló este viernes la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO).

Con esa cifra, los votantes latinos duplicaron su participación en los comicios de la nación desde las elecciones presidenciales de 2000, destacó este influyente grupo latino tras analizar los datos publicados esta semana por la Oficina del Censo sobre la población actual y la votación y registro de votantes en las presidenciales.

Los casi 16,5 millones de votantes latinos supusieron un aumento del 17,7 % sobre el número de quienes votaron en las elecciones presidenciales de 2016, el mayor porcentaje de crecimiento en elecciones presidenciales desde el periodo 2004-2008, cuando fue del 28,4 %, destacó NALEO.

Arturo Vargas, presidente ejecutivo de NALEO, subrayó además que la proporción de latinos elegibles para votar y que finalmente ejercieron su derecho al sufragio pasó del 47,6 % en 2016 al 53,7 % en 2020.

Este porcentaje en las presidenciales, en las que el voto latino fue clave para darle la victoria al hoy presidente, Joe Biden, sobre el republicano Donald Trump, fue el más alto en al menos las últimas cuatro décadas.

Desde 2000 el peso de los votantes latinos sobre el total del electorado no ha dejado de crecer y en 2020 duplicó su participación, al pasar del 5,35 al 10,6 % en las presidenciales de 2020.

“Estas tendencias subrayan la realidad de que las campañas presidenciales no pueden tener éxito a menos que involucren a los votantes latinos”, destacó Vargas.

Las latinas fueron de nuevo las más activas a la hora de votar, con una participación del 53,7 % por el 46,3 % de sus contrapartes masculinos.

Lo mismo sucedió entre la población en general, según el reporte del Censo sobre la votación y registro de votantes, que indicó que una mayor proporción de mujeres (68,4 %) que de hombres (65,0%) acudieron a votar.

La Oficina del Censo indicó que las elecciones presidenciales de 2020 tuvieron la participación electoral más alta del siglo XXI, con el 66,8 %, gracias al aumento de los latinos (53,7 % y de los asiáticos, que marcó un máximo histórico con el 59,7 %).

A pesar de las preocupaciones de la covid-19, 155 millones de personas participaron en las elecciones presidenciales de 2020. Sin embargo, el 4 % (552.500) de los votantes registrados informaron que no votaron debido al temor a contagiarse del coronavirus.