La reforma migratoria será la gran demanda de las marchas del Primero de Mayo

Los Ángeles, 30 abr (EFE News).- Miles de personas se preparan para recorrer este Primero de Mayo las calles de la capital del país y otras ciudades de la nación como parte de un movimiento que está presionando por la aprobación de una reforma migratoria que le dé una vía a la ciudadanía a once millones de indocumentados.

Los defensores de los inmigrantes y la comunidad indocumentada usarán el Primero de Mayo como escenario de una lucha que ahora tienen puestas sus esperanzas en el gobierno del presidente Joe Biden y el Congreso para concretar una legalización.

Las acciones que se darán en la capital estadounidense, Los Ángeles, Chicago, Aurora (Colorado), y Seattle, entre otras ciudades, se dan en el marco de los primeros cien días de la llegada de Biden a la Casa Blanca.

Se espera que la reunión más grande ocurra en Washington, donde activistas de más de 25 organizaciones, y la coalición We Are Home, que reúne otras dos docenas de grupos a favor de los indocumentados se darán cita en en la Plaza Black Lives Matter.

Allí exigirán “justicia” para millones de inmigrantes que se “han quedado atrás durante años”, y que durante la pandemia del coronavirus, enfrentaron lo peor, según un comunicado conjunto.

En el llamado de acción, los grupos aseguran que miles de personas en el país están “cansados de esperar las promesas” de los políticos.

Resaltan que necesitan que Biden y el Congreso actúen sobre las protecciones administrativas y legislativas para los inmigrantes.

En su primer discurso frente al Congreso ese miércoles, Biden abogó para que el Legislativo apruebe su propuesta de reforma migratoria que presentó el primer día de su gobierno.

El proyecto de Ley de Ciudadanía Estadounidense de 2021 daría un paso a la ciudadanía a los once millones de indocumentados, y se encuentra estancado en el Senado.

Un poco más adelantado se encuentran los proyectos de la Ley de Promesa y Sueño Americano 2021 y la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, que ya fueron aprobados en la Cámara de Representantes, pero no han entrado a discusión en el Senado por la falta de los diez republicanos que necesitan para su aprobación.

Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), organización que hace parte de la coalición We Are Home, dijo en una conferencia de prensa que las “soluciones se necesitan ahora especialmente porque la pandemia ha causado estragos en los trabajadores indocumentados y es momento de reconocer sus contribuciones”.

A la capital estadounidense llegarán delegaciones de distintas ciudades del país, entre las que se destaca los miembros del Butterfly Migration Project que llevarán desde Boise (Idaho) a Washington mas de 7.500 mariposas de papel para apoyar la aprobación de una solución permanente para los amparados por el programa de Acción Diferida (DACA), entre otros.

Los Ángeles también esperan convocar un buen número de personas y conmemorar los 15 años de la marcha del Primero de Mayo del 2006 que reunió a más de un millón de personas para pedir la reforma migratoria.

“La propuesta del presidente Biden de reforma migratoria integral necesita el apoyo total de los beneficiados por ella, y por esa razón es el llamado a salir a las calles de Los Ángeles como familias inmigrantes para mostrar nuestro apoyo incondicional “, recalcó a Efe Salvador Sanabria, director de la organización El Rescate.

En Chicago se espera que la manifestación comience en Union Park, y los participantes luego marcharán hacia Federal Plaza en el Loop, dijeron los organizadores en una conferencia de prensa el pasado 15 de abril.

La activista mexicana Elvira Arellano, que fue deportada y logró regresar al país, subrayó que en la pandemia de coronavirus los indocumentados no “hemos dejado de trabajar” por lo que “sería justo que por fin se reconociera su aporte”.

Activistas en Aurora, Seattle, Phoenix (Arizona) y Des Moines (Iowa), entre otros, tienen previsto también demostraciones para exigir una reforma migratoria, detener las deportaciones y cumplir con la reunificación familiar.