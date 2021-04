‘Es como pagar el alquiler’: el cuidado de niños en Washington ocupa el octavo lugar más caro del país

Tweet on Twitter

Q13 FOX NEWS – SEATTLE – Parte de la propuesta del presidente Biden anunciada el miércoles proporcionaría recursos financieros federales para el cuidado de niños, que muchos padres y trabajadores de cuidado de niños dicen que es muy necesario.

Eso es especialmente cierto en Washington, que está clasificado como el octavo estado más caro del país para el cuidado de niños. “Una palabra que escucho mucho es: “como pagar el alquiler”, dice Felicia Wray, directora del centro de Kindercare en South Seattle.

“Tienes que empezar a ahorrar. Quiero decir que ese es nuestro mayor gasto, el cuidado de los niños, sobre nuestra hipoteca, sobre la comida, cualquier cosa”, dice Mike Moe, un padre con dos hijos en la guardería de Kindercare.

Moe habla en nombre de muchos padres cuando dice que los costos del cuidado de los niños son discordantes.

“Cuando uno entra en algo como tener un hijo, eso no es lo que está pensando necesariamente y solo para tener ese gasto, es enorme”.

Algunos padres dicen que simplemente no pueden permitirse el lujo de trabajar porque no pueden pagar el cuidado de los niños.

“Algunas familias tienen que tomar esa decisión, y es muy difícil, especialmente para las mujeres”, dice Moe.

“Es un montón de matemáticas emocionales realmente difíciles que tienes que hacer para decidir cómo vas a hacer que funcione”, dice la madre Kerry Beckman.

Beckman dice que es una de las afortunadas que recibe ayuda financiera para el cuidado de los niños de su hijo a través de su programa de doctorado en la Universidad de Washington.

Pero está a punto de graduarse, lo que significa que tendrá que pagar $ 900 más cada mes.

“Es un costo inminente en todo momento, y piensas, OK, he estado entrenando para tener esta carrera durante muchos años, a través de varios niveles de programas de posgrado, y en qué momento digo, ‘Está bien, ¿podemos permitirnos? cuidado de niños o no podemos ‘”, dice Beckman.

Muchas familias encuentran que su salario es suficiente para cubrir el cuidado de los niños y nada más.

Estadísticamente, muchas mujeres abandonan sus carreras por este motivo. “He visto a muchas familias, muchas mamás que se han derrumbado aquí en nuestro lobby llorando porque no hay otra opción”, dice Wray.

Wray dice que Kindercare hace todo lo posible para ayudar a las familias a encontrar recursos financieros, pero dice que son limitados.

Ella dice que el precio más bajo para el cuidado de niños en el estado de Washington es de aproximadamente $ 1,000, con un rango de $ 2,300 al mes por un niño.

“Tienes el estrés financiero y luego también la parte emocional”, dice Wray. Kindercare, que se considera a un precio razonable, cuesta aproximadamente $ 1,600 al mes para el cuidado de un bebé.

El promedio nacional es de $ 1,200, lo que muestra cuánto más caro es Washington.

“Necesitamos que nuestras mamás contribuyan a la economía”, dice Wray. Los padres con los que hablamos dicen que la propuesta del presidente es crucial y, en última instancia, beneficiará a todos.

“Es clave porque necesitamos mano de obra y necesitamos que la gente quiera salir y conseguir trabajo y, si no pueden permitírselo, se vuelve realmente difícil”, dice Moe.

Si bien los recursos estatales son limitados, si necesita ayuda para obtener cuidado infantil, los recursos se enumeran aquí.