PROPIEDADES NUTRICIONALES DE LA LINAZA

Por Anahí Hernández:

La linaza, también conocida como semilla de lino, es considerada un súper-alimento. Perteneciente a la planta Linum Usitatissimum, rica en fibra, ácidos grasos omega 3-6-9, vitaminas del grupo B, vitamina E, hierro, potasio, fósforo, magnesio, manganeso y fitoquímicos llamados lignanos.

La cantidad diaria recomendada es de 2 cucharadas, por su alto contenido de fibra ayuda a mejorar el tránsito intestinal y es auxiliar en la regeneración de la flora intestinal. Es antioxidante, ayuda a la pérdida de peso, ayuda a regular la presión arterial, a reducir el estrés, ayuda a prevenir el cáncer, ayuda a mantener niveles normales de colesterol y es beneficiosa en personas que padecen enfermedades cardiacas. Durante el embarazo ayuda a desarrollar correctamente el sistema nervioso del feto.

La linaza se consume principalmente molida, en jugos naturales, panes, galletas, infusiones, etc. Puede conseguirse en tiendas de alimentación, de herbolaria, etc. No sólo es utilizada para consumo humano, también se emplea en la industria de los cosméticos e incluso como gel para cabello, cuando se remoja en agua y se utiliza el agua viscosa que produce. De la linaza se obtiene aceite y harina también.

Disfruta de sus beneficios con la siguiente receta de panecitos de linaza:

Ingredientes:

1/4 taza aceite vegetal

1 huevo

1 1/2 tazas harina de quinoa + 1/2 taza adicional

1/4 cdta polvo de hornear

1 cucharada de linaza molida

1 chorrito de vainilla

Una pizca de canela molida

Una pizca de sal

Indicaciones:

Precalentar el horno a 200°C.

En un recipiente poner el huevo y batir, agregar el aceite, canela y vainilla y mezclar bien hasta que incorpore bien al huevo. Agregar 1 1/2 tazas de harina de quinoa y el polvo y mezclar bien con una espátula hasta que se integren y se forme una masa tersa.

Dejar reposar 5 minutos para que la harina pueda absorber la humedad. Si la masa queda muy húmeda agregar poco a poco harina, en caso de quedar muy seca se puede agregar un poco de agua para ablandar la masa.

Agregar la sal y la linaza a la masa, amasar con las manos hasta que se incorpore y esté suave.

Colocar un poco de harina en la mesa y extender con rodillo. Las galletas se pueden cortar de manera deseada (cuadros, círculos, etc). Colocar en un molde engrasado o con papel encerado, meter al horno a 200°C por 12 a 15 minutos o hasta que doren. Dejar enfriar y disfrutar.