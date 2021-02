Netflix avanza en diversidad pero admite que la presencia latina debe mejorar

Los Ángeles, 26 feb (EFE News).- Netflix presentó este viernes un informe sobre la diversidad en sus películas y series, que señala que ha mejorado la presencia de mujeres y minorías en sus producciones, pero admitió que todavía tiene que seguir trabajando en algunos aspectos como la representación de los latinos.

“‘Latinx’ y estadounidenses de origen asiático son dos áreas en las que tenemos que mejorar, dos campos que tienen que ser más prominentes en nuestras historias”, apuntó Scott Stuber, vicepresidente en Netflix y máximo responsable de la parcela de cine, en un acto virtual al que asistió Efe.

“Hemos dado algunos grandes pasos con películas recientes en ese espacio pero tenemos que continuar contactando con esas comunidades de creadores, y tenemos que seguir acudiendo a gente como Robert Rodríguez, no solo por ellos sino también para construir una escalera para la siguiente generación”, añadió.

“Inclusión en las series y películas estadounidenses de Netflix” es un trabajo impulsado por el gigante digital y realizado por la Escuela Annenberg de Periodismo y Comunicación de USC, que bajo la supervisión de la doctora Stacy L. Smith se ha convertido en una referencia para analizar la diversidad en la pequeña y la gran pantalla.

“Esta investigación es histórica”, aseguró Smith en el evento.

“Nosotros no sabemos de otra compañía mediática que haya tomado la iniciativa (de autocrítica sobre la representación diversa) y que haga públicas sus conclusiones y resultados”, apuntó.

El estudio analizó 126 películas y 180 series estadounidenses de Netflix estrenadas en 2018 y 2019 y estudió su representación de género, raza/etnia, comunidad LGBTQ, y discapacidad.

Las conclusiones sostienen que Netflix mejoró de 2018 a 2019 en 19 de los 22 indicadores examinados.

“En general, las conclusiones muestran dónde ha hecho Netflix mejoras sustanciales: mujeres delante y detrás de las cámaras, negros en el reparto y el equipo, y mujeres de color en papeles protagonistas. Esas son ganancias importantes”, indicó Smith.

La académica afirmó que su informe apunta “muy claramente” que Netflix está “comprometido con la inclusión a lo largo de su catálogo”.

“Creo que (el esfuerzo por la diversidad) es que los chicos y las chicas se vean a sí mismos, se vean quiénes son en esos personajes, y que nos aseguremos de que ‘Black Panther’ (2018) no sucede una vez cada diez años”, argumentó Stuber.

El ejecutivo de Netflix también opinó que la plataforma camina “en la buena dirección”, pero llamó a no quedarse con “las palmaditas en la espalda” y a seguir progresando.

En este sentido, la compañía destinará un fondo de 100 millones de dólares durante cinco años a apoyar al talento de comunidades con escasa representación.

LOS DATOS

El informe asegura que en las películas de Netflix solo el 4 % de los protagonistas y coprotagonistas eran “latinxs”, mientras que en las series ese porcentaje bajaba aún más hasta el 1,7 %.

El estudio contrapone estos datos con que el 12 % de la población de EE.UU. es “latinx” (el informe emplea el concepto “latinx” solo para los latinos que nacieron en EE.UU.).

Las cifras tampoco son mejores para el reparto en general de películas (3,6 % eran “latinxs”) y de series (5,1 %).

En las cintas estudiadas, solo hubo un director y cinco productores “latinxs”.

En cuanto a las series, el 2,7 % de los productores y creadores eran “latinxs” mientras que los directores y guionistas supusieron el 2,5 %.

“Pocas historias de Netflix se centraron en reparto ‘latinx’ e incluso menos aún se beneficiaron de tener una visión creativa de narradores ‘latinx’ detrás de las cámaras”, dice el estudio.

“Estos hallazgos son problemáticos, dado que los latinos son la minoría étnica más grande en los Estados Unidos y probablemente un gran porcentaje del público de Netflix”, añade.

Por otro lado, el 52 % de los protagonistas o coprotagonistas de películas y series de la plataforma eran mujeres (las mujeres representan el 50,8 % de la población estadounidense).

El 31,9 % de los líderes o colíderes del elenco de cintas y series fueron personas de grupos raciales o étnicos infrarrepresentados (este conjunto supone en torno al 40 % de la población de EE.UU.).

Además, el 15,2 % de los protagonistas y coprotagonistas de películas y series eran personajes negros (frente al 13,4 % que alcanzan en la población), mientras que el 2,3 % de esos papeles principales perteneció a roles LGBTQ (alrededor de un 12 % del censo estadounidense se identifica con esta comunidad).