La Oficina del Censo publica estimaciones de población del Análisis Demográfico del 2020

25 DE DICIEMBRE DE 2020 — La Oficina del Censo de los EE. UU. publicó hoy el Análisis Demográfico del 2020, que proporciona un rango de estimaciones —bajas, medianas y altas— para la población general de la nación a la fecha de 1 de abril de 2020. En lugar de recopilar respuestas de los hogares como lo hace el Censo del 2020, el Análisis Demográfico usa registros de estadísticas vitales actuales e históricas y otros datos para estimar el tamaño de la población de los EE. UU. Al publicar estas estimaciones antes de los primeros resultados del Censo del 2020, el Análisis Demográfico ofrece una medición independiente de la población para compararla con los conteos oficiales del censo.

Con base en distintas suposiciones sobre la población, el Análisis Demográfico produjo tres estimaciones diferentes del tamaño de la población de los EE. UU. el 1 de abril de 2020:

“La Oficina del Censo se esfuerza al máximo para asegurar la calidad de nuestro trabajo”, dijo el Dr. Ron Jarmin, director adjunto y director de operaciones de la Oficina del Censo. “El Análisis Demográfico es un recurso valioso que nos ayuda a analizar la integridad del conteo de la población del Censo del 2020”.Las estimaciones del Análisis Demográfico se desarrollan usando registros de nacimientos y defunciones, datos de migración internacional y registros de Medicare. El rango de las estimaciones tiene en cuenta los niveles de incertidumbre en los datos que se ingresan y los métodos que se usan para producir las estimaciones.Por ejemplo, las estimaciones de nacimientos y defunciones se consideran relativamente precisas dado que se basan en el sistema nacional de registros vitales, que es muy preciso y completo. Sin embargo, hay mayor incertidumbre en las estimaciones de migración internacional porque los registros administrativos no están disponibles para producir esas estimaciones. En cambio, usamos los datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo y otras fuentes para estimar la migración internacional.“El Análisis Demográfico nos permite usar los datos ya existentes, tales como registros administrativos y datos de encuestas actuales e históricos, para estimar el tamaño de la población”, dijo el Dr. Eric Jensen, experto técnico sénior de Análisis Demográfico en la División de Población. “Hemos realizado el Análisis Demográfico desde el Censo de 1960 y con el transcurso del tiempo nuestras estimaciones se han beneficiado no solo de las mejoras metodológicas, sino también de las mejoras en los registros administrativos disponibles”.Los resultados finales del Censo del 2020 serán comparados con las estimaciones del Análisis Demográfico del 2020 para producir estimaciones del potencial error de cobertura neto por edad, sexo, grupos raciales generales y de origen hispano. Está planificado publicar en el 2021 un informe que detalle las estimaciones del Análisis Demográfico del 2020 de los sobreconteos y subconteos netos.Además, en el 2021 y el 2022, planeamos producir nuevos grupos de estimaciones experimentales (en inglés):Estimaciones para las poblaciones hispana y no hispana por sexo para el grupo de edad de 0 a 39 años (ampliado con respecto al grupo de edad de 0 a 29 años publicado hoy) en el 2021.Estimaciones para niños pequeños (de 0 a 4 años) estarán disponibles por primera vez a nivel de estado y de condado en el 2022. Estas estimaciones incorporarán registros de nacimientos actuales, que todavía no están disponibles en las jurisdicciones locales.Estimaciones para la población de 0 a 17 años de la raza blanca, negra o afroamericana, indígena de las Américas y nativa de Alaska, asiática, nativa de Hawái y de otra de las islas del Pacífico, dos o más razas y por origen hispano en el 2022. Estas estimaciones incorporan detalles sobre la raza que están disponibles tanto en registros de nacimiento como de defunción desde el 2003.Las estimaciones del Análisis Demográfico son uno de dos métodos para medir la cobertura en un censo y ayudarnos a comprender qué grupos de población se pueden haber subcontado o sobrecontado. El otro método es el Programa de Medición de Cobertura que usa información de la Encuesta Posterior a la Enumeración (en inglés), una encuesta independiente de la Oficina del Censo, para estimar cuántas personas y unidades de vivienda se omitieron o se contaron erróneamente en el Censo del 2020. Está programado que las estimaciones de cobertura de la Encuesta de la Fase Posterior a la Enumeración estén disponibles en noviembre del 2021.La Oficina del Censo está trabajando arduamente para procesar los datos del Censo del 2020 a fin de entregar conteos estatales de población completos y precisos lo más cerca posible al plazo reglamentario del 31 de diciembre de 2020.Puntos destacados del Análisis DemográficoAdemás de las estimaciones de población total de la nación, el Análisis Demográfico del 2020 también proporciona estimaciones a nivel nacional de la población de los EE. UU. por edad, sexo, y grupos generales de raza y origen hispano.Específicamente, las estimaciones están disponibles para el número de personas que son:Negra solamente/no negra solamente por sexo para las edades de 0 a 85 años y más.Negra solamente o en combinación/no negra solamente o en combinación por sexo para las edades de 0 a 85 años y más (ampliación de las edades de 0 a 29 años en el Análisis Demográfico del 2010).Hispano/no hispano por sexo para las edades de 0 a 29 años (ampliación de las edades de 0 a 19 del 2010).Estas estimaciones solo se pueden producir con detalles limitados sobre la raza porque dependen de registros históricos y mediciones sobre la raza, que han cambiado con el transcurso del tiempo.Otros puntos destacados de la publicación de hoy incluyen, en orden de estimaciones bajas, medianas y altas:La mediana de edad de la población de los EE. UU. se estimó en 38.4, 38.5 y 38.7, respectivamente.El porcentaje de la población de los EE. UU. que se estima que es negra solamente fue 13.5, 13.7 y 13.9, respectivamente.El porcentaje de la población que se estima que es negra solamente o en combinación con otras razas fue 14.9, 15.1 y 15.4, respectivamente.La razón del sexo (número de hombres por cada 100 mujeres) para la población total fue 98.1 en las tres series. La razón del sexo para la población de menos de 30 años fue 104.2 en las series de estimaciones bajas y 104.3 en las series de estimaciones medianas y altas.Para la población de menos de 30 años, el porcentaje que se estima que es hispano fue 23.0, 24.6 y 26.0, respectivamente. Las estimaciones del Análisis Demográfico de la población por origen hispano no se producen para todas las edades porque la opción del origen hispano no estuvo ampliamente disponible en los registros de nacimientos y defunciones hasta la década de 1990.El Análisis Demográfico solo estima la población nacional de estas categorías demográficas, y entonces sus estimaciones no se pueden comparar con datos más detallados del Censo del 2020 que mostrarán la población en estados, ciudades, condados, sectores censales y a nivel de bloque.Las tablas completas pueden verse en la página de inicio del Análisis Demográfico del 2020 (en inglés).