Mayoría de congresistas republicanos declina confirmar ganador de elección

Washington, 5 dic (EFE News).- Casi un 90 % de los republicanos que integran la Cámara y el Senado se abstiene de confirmar quién ganó las elecciones del pasado 3 de noviembre, en las que se impuso el candidato demócrata Joe Biden, según una encuesta difundida este sábado por el diario The Washington Post.

La publicación consultó los equipos de los 249 miembros del partido del presidente Donald Trump en el Congreso sobre tres aspectos: quién ganó la contienda presidencial; si apoya o se opone a los esfuerzos del gobernante para reclamar la victoria; y si reconocerán a Biden si gana la mayoría en el Colegio Electoral.

Según el diario, 25 respondieron que ganó el líder demócrata frente a dos que defienden la victoria de Trump, en tanto que 222 dijeron no estar seguros o no contestaron.

A su vez, nueve se opusieron a los esfuerzos de Trump de reclamar su triunfo, ocho lo respaldaron y 232 no están seguros o no respondieron.

También fue la mayoría, 217 congresistas, la que se abstuvo de confirmar si reconocerá a Biden como el presidente legítimo de Estados Unidos en caso de que obtenga una mayoría del Colegio Electoral, frente a los 30 que se dijeron dispuestos a hacerlo y dos que se negaron.

Trump, que no ha cejado en su estrategia legal de intentar revertir el resultado, se pronunció en Twitter sobre la publicación del Post.

“25, ¡Guau! Me sorprende que haya tantos. Acabamos de empezar a luchar. Por favor, envíenme una lista de los 25 RINOS (republicanos solo de nombre). ¡Leo las noticias falsas del Washington Post lo menos posible!”, aseguró el mandatario en un trino, en respuesta al tuit de un reportero de ese periódico.

Este sábado, Trump encabezará un mitín en Georgia, donde en enero próximo se votarán dos puestos en el Senado que definirían si los republicanos mantienen el control de la Cámara Alta.

En Georgia, los candidatos demócratas a senadores Raphael Warnock y John Ossoff se enfrentan a las urnas a Kelly Loeffler y David Perdue, después de que ningún candidato consiguiera suficiente margen el pasado 3 de noviembre para evitar una segunda vuelta.

Pero también en ese estado, Trump ha insistido, sin pruebas, en su victoria, pese que sus autoridades han certificado el triunfo de Biden.

“Ganaré Georgia fácil y rápidamente si el gobernador (el republicano) Brian Kemp o el secretario de Estado (el también republicano Brad Raffensperger) permiten una simple verificación de firma. No se ha hecho y mostrará discrepancias a gran escala. ¿Por qué estos dos ‘republicanos’ dicen que no? Si ganamos Georgia, ¡todo lo demás encajará!”, afirmó Trump.

Para algunos analistas, la insistencia de Trump de denunciar fraude electoral sin ninguna prueba para evitar que se oficialice la victoria de Biden podría pesar en las posibilidades de victoria de los candidatos republicanos.