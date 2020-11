Activistas piden a Biden eliminar “peligrosa arma” digital contra inmigrantes

Atlanta (GA), 26 nov (EFE News).- Organizaciones defensoras de los inmigrantes están pidiendo al presidente electo Joe Biden que suspenda el uso de una “peligrosa arma” digital que utilizan los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante las detenciones de indocumentados.

Se trata de EAGLE Directed Identification Environment (EDDIE), un programa poco conocido mediante el cual los oficiales deL ICE pueden recolectar, a través de un dispositivo móvil, los datos biométricos de los inmigrantes, incluyendo huellas dactilares, advirtieron Mijente y el grupo de abogados Just Futures Law.

EDDIE comenzó a usarse durante la Administración del presidente Barack Obama (2009-2017), pero adquirió popularidad bajo el mandato de Donald Trump, dijeron las organizaciones, que divulgaron esta semana un reporte sobre la polémica herramienta tras presionar al Gobierno para que revelara más información a través de una petición amparada en la Ley de Libertad de Información (FOIA).

“Es algo que comenzó con Obama, lo ampliaron bajo el Gobierno de Trump y ahora la pregunta es si la Administración de Biden va a continuar el programa o detenerlo, y si va a dejar de invertir en estas formas de tecnología que lo que hacen es lo mismo: separar a las familias”, dijo a Efe Vera Parra, portavoz de Just Futures Law, una organización de abogados que apoya a grupos defensores de los inmigrantes.

De acuerdo con los activistas, esta herramienta digital “permite a los agentes hacer el registro de los inmigrantes o ‘booking’, así como los interrogatorios, fuera de la vista del público”, y “es más probable que se produzcan abusos”.

“EDDIE puede conllevar a abusos, perfil racial, y los agentes no tiene que seguir los protocolos que supuestamente deben seguir”, advirtió Parra.

“Los agentes del ICE usan EDDIE para recopilar huellas dactilares de personas en la calle, a menudo no las personas a las que se dirigen, y esos datos terminan en un software producido por Palantir, servidores de Amazon y todo tipo de tecnología proporcionada por empresas para vigilar a los inmigrantes. Esta red de datos debe terminar”, dijo por su parte Jacinta González, de Mijente.

Con esta herramienta, los agentes pueden con un teléfono móvil y un escáner portátil tomar y almacenar fotos y huellas de los de los inmigrantes mientras el aparato registra la ubicación del arresto mediante su conexión al sistema de posicionamiento global. Asimismo, EDDIE busca coincidencias en numerosas bases de datos biométricos, incluyendo el de la Interpol, y arroja resultados en menos de un minuto.