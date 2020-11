Biden, a inmigrantes atónitos por el caos político: “Aguanten, ya llego”

Washington, 19 nov (EFE News).- El presidente electo, Joe Biden, pidió paciencia este jueves a aquellos inmigrantes que llegaron a su país en busca de estabilidad política y contemplan ahora cómo el mandatario saliente, Donald Trump, intenta voltear el resultado de las elecciones.

“Aguanten, ya llego”, respondió Biden a la pregunta de cuál era su mensaje para esos inmigrantes que puedan estar atónitos o temerosos al ver repetirse en Estados Unidos escenarios de desafío a los resultados electorales que quizá pensaban más propios de los países que abandonaron.

Durante una rueda de prensa en Wilmington (Delaware), Biden tachó de “irresponsable” el desafío al resultado de las elecciones que ha presentado la campaña de Trump, quien esta semana pareció presionar a una apoderada de su partido en Detroit (Michigan) para que no certificara a su rival como ganador.

“Estoy seguro de que (Trump) sabe que no ha ganado. No soy quién para cuestionar sus motivos, pero es indignante lo que está haciendo”, opinó Biden.

Añadió que las maniobras de Trump confirman que es “uno de los presidentes más irresponsables de la historia de Estados Unidos” y dijo que está enviando “al resto del mundo un mensaje increíblemente dañino sobre cómo funciona la democracia”.

Sin embargo, aseguró que por ahora no se plantea demandar a la agencia federal GSA (Administración de Servicios Generales) para forzarla a certificarle como ganador de las elecciones, un paso sin el cual Biden no puede acceder a recursos clave del Gobierno para preparar su llegada al poder.

Biden dijo que no descartaba hacerlo si las cosas se complican aún más, pero recalcó que un litigio “llevaría demasiado tiempo” y que cree todavía que puede cooperar con la oposición republicana para garantizar que se valida su victoria en los estados donde ganó a Trump.

En su rueda de prensa, Biden también dijo que ya ha decidido quién será su secretario o secretaria del Tesoro de EE.UU., y que hará el anuncio o bien antes o después de la festividad de Acción de Gracias, que se celebra el próximo jueves 26.

Tanto la expresidenta de la Reserva Federal Janet Yellen como la senadora Elizabeth Warren han sonado para ese cargo, pero Biden no quiso especular y solo pronosticó que la persona a la que ha seleccionado satisfará tanto a los demócratas más moderados como a los más progresistas.

Biden habló con la prensa tras reunirse con los gobernadores de varios estados del país para hablar sobre la pandemia y la economía, y quiso dejar algo claro después del encuentro.

“No (impulsaré) un cierre nacional (de la economía), porque cada comunidad es diferente. Eso sería contraproducente”, subrayó.