Campaña busca registrar a 16 millones de personas sin cobertura médica

Nueva York, 19 nov (EFE News).- Una coalición de estados, grupos de consumidores y pacientes lanzó este jueves una campaña con miras a que más de 16 millones de personas sin cobertura médica se inscriban en el mercado de seguros médicos del Obamacare, especialmente en tiempos de la covid-19.

“Get Covered 2021” (Obtenga cobertura en 2021) busca concienciar de la importancia de tener un seguro de salud, en particular cuando se enfrenta una pandemia, señalan en un comunicado conjunto en el que anuncian además la página (GtCovered2021.org) donde facilitan información para elegir la opción que más le convenga e inscribirse.

De acuerdo con un comunicado, hay 28 millones de personas sin seguro de salud en el país y más de 16 millones son elegibles para recibir ayuda financiera para pagarlo o cualifican para recibirlo gratis a través del programa de Medicaid, que ofrece ayuda a quienes tienen bajos ingresos.

Indican además que, de las personas elegibles para la ayuda financiera, 6,7 millones cualifican para cobertura gratuita o de muy bajo costo a través del Medicaid de su estado y 9,2 millones para asistencia a través de su mercado de seguros estatal o federal.

En el esfuerzo de que más personas tengan un seguro médico, el 10 de diciembre habrá un esfuerzo nacional para impulsar la inscripción a través de mensajes en la prensa y las redes sociales.

Get Covered 2021 es una iniciativa copresidida por Joshua Peck, cofundador de Get America Covered, la subsecretaria de Servicios de Salud y Familia de Kentucky, Carrie Banahan, y el director ejecutivo de Covered California, Peter V. Lee.

“La covid centró la atención de todos en la necesidad del acceso a la atención médica. Sin una cobertura integral, de alta calidad y asequible, la atención a la pandemia o cualquier otra cosa puede estar fuera del alcance de millones de personas en este país”, indicó Peck.

Insistió en que la cobertura es mucho más asequible de lo que la gente piensa, con millones de consumidores que califican para planes que les cuestan cero dólares al mes.

“La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (conocida popularmente como Obamacare) ha reducido el número de personas sin seguro médico de 45 a 28 millones al brindar ayuda financiera y una amplia variedad de opciones de cobertura, pero aun así, debemos hacer más para aumentar la conciencia sobre estas opciones, especialmente en comunidades diversas”, dijo Lee.

Destacó que la pandemia ha centrado la atención en una situación que ya se conocía: “que demasiados latinos y afroamericanos enfrentan peores resultados de salud”.