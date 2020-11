Trump admite victoria de Biden pero insiste en que hubo un fraude electoral

Washington, 15 nov. (EFE News).- El presidente saliente, Donald Trump, admitió este domingo la victoria de su rival demócrata, Joe Biden, en las elecciones del pasado 3 de noviembre, aunque lo achacó, sin pruebas, a un presunto fraude y aclaró enseguida que esto no significa que reconozca su derrota.

Biden “ganó porque las Elecciones estaban Amañadas. No se permitieron OBSERVADORES U OBSERVADORES DEL VOTO, los votos fueron contados por una compañía propiedad privada de la Izquierda Radical, Dominion, con una mala reputación y equipo engañoso que no pudo siquiera cumplir con los requisitos para Texas (¡Que yo gané por mucho!), ¡los Medios de Comunicación Falsos y Callados, y más!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El tuit fue etiquetado por la red social como “esta afirmación sobre el fraude de las elecciones es controvertida”.

Trump acompañó su mensaje de un extracto de una intervención en la cadena de televisión Fox News del comentarista político conservador Jesse Waters, en el que apuntaba de manera infundada que Biden triunfó por un supuesto fraude.

TEORÍAS CONSPIRATORIAS POR DOQUIER…

El pasado 7 de noviembre las proyecciones de los principales medios del país dieron como vencedor en los comicios presidenciales a Biden, pero Trump todavía no ha admitido su derrota y se ha dedicado a difundir teorías conspiratorias sobre un supuesto fraude electoral sin aportar pruebas.

En un tuit posterior, el mandatario saliente insistió en que no reconoce su derrota: Biden “solo ganó a ojos de los Medios de Noticias Falsas. ¡Yo no reconozco NADA! Tenemos un largo camino por delante. ¡Esta fue una ELECCIÓN AMAÑADA!”

Hasta ahora Trump apenas ha conseguido alguna que otra victoria menor en los tribunales, donde ha ido sufriendo reveses como el del viernes en dos cortes de Pensilvania donde fueron desestimadas seis demandas presentadas por su campaña electoral.

En su tuit, el mandatario saliente se hizo eco de una teoría promovida en internet por el movimiento QAnon, que está difundiendo alegaciones sin base de que hubo un fraude electoral vinculado a la empresa Dominion Voting Systems, fabricante de las máquinas para el conteo de los sufragios.

El jueves Trump publicó otro mensaje en Twitter en el que mencionaba la teoría conspiratoria de que dicha empresa eliminó millones de votos en su favor, citando un link del sitio de ultraderecha One America News Network.

La organización no gubernamental Advance Democracy, que sigue los casos de desinformación, ha hallado desde el pasado 5 de noviembre que 1 de cada 7 mensajes en Twitter con la etiqueta #Dominion fueron originados en cuentas que se identifican con QAnon.

… Y QANON DETRÁS DE ELLAS

QAnon es un fenómeno de internet que promueve teorías sin base alguna, como que el mundo está dirigido por una organización de pedófilos satánicos que, entre otras cosas, conspiran para derrocar a Trump o que los incendios forestales que devastan el oeste estadounidense fueron causados por activistas de Black Lives Matter (Las vidas negras importan).

Estas teorías conspiratorias y las alegaciones de fraude electoral, que el propio Trump está promoviendo, parece que están haciendo mella en sus propios seguidores.

El sábado, miles de simpatizantes del presidente saliente se manifestaron en el centro de Washington para protestar contra el supuesto fraude electoral en una marcha, que derivó en altercados por la noche frente a detractores de Trump.

Y para rematar la jornada del domingo el abogado personal del mandatario saliente, Rudy Giuliani, hizo hincapié en una entrevista con la cadena Fox Business en una hipótesis rocambolesca en la que sin mostrar tampoco pruebas vinculó Dominion con Venezuela, el fallecido Hugo Chávez, la multinacional Smartmatic (proveedora de urnas electrónicas del sistema electoral venezolano), China, el movimiento anarquista Antifa y el filántropo George Soros.

MIENTRAS QUE EL ABOGADO DE TRUMP REMATA

Preguntado sobre qué pruebas tenía, Giuliani aseguró que disponía de testigos y que podía probar que se produjo fraude en el conteo de los votos en Michigan en concreto, pero no ofreció más precisiones.

Cuando la entrevistadora le señaló si era posible disponer de pruebas sin tener el software o el hardware de las máquinas para contar los sufragios, el letrado de Trump subrayó: “Tenemos a gente que no puedo desvelar que puede describir el hardware en detalle”.

“Tenemos a algunas personas, exfuncionarios y funcionarios del Gobierno y otros que estuvieron en la creación de Smartmatic, ellos lo pueden describir, lo pueden dibujar lo pueden mostrar. Y entonces tenemos pruebas que no puedo desvelar todavía, pero tengo confianza, tengo confianza, sí”, destacó Giuliani.

Pese a su actividad febril en Twitter de este domingo, Trump no tenía actos programados en su agenda y se fue a jugar a su club de golf en Sterling (Virginia), mientras que Biden acudió a misa en una iglesia de Wilmington, en Delaware, su localidad de residencia.