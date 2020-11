La película “Ya no estoy aquí” representará a México en los Óscar 2021

México, 16 nov (EFE News).- Le película “Ya no estoy aquí”, del director Fernando Frías y estrenada por Netflix, es la cinta que representará a México en la competición por el Óscar a la mejor película internacional en la edición 93 de estos premios, informó este lunes la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

“Ya no estoy aquí” competía con otras seis películas mexicanas para ir a los Óscar: “Nuevo orden”, de Michel Franco; “El ombligo de Guie’dani”, de Xavi Sala; “Esto no es Berlín”, de Hari Sama; “Mano de obra”, de David Zonana; y “Te llevo conmigo”, de Heidi Ewing.

“La elección de películas estuvo a cargo de un Comité de Elección (integrado por 440 miembros), en el que participan los miembros activos, eméritos, honorarios y asociados. Así como los directores de películas que hayan representado a México en los Premios Óscar en ediciones anteriores”, detalló la academia mexicana en un comunicado.

El filme seleccionado, que también representará a México en los Premios Goya de España, relata la historia de Ulises (Juan Daniel García), un joven que forma parte de la banda los Terkos, quienes están inmersos en la cultura de la música Kolombia, popular hace años en la norteña ciudad de Monterrey.

Después de inesperados problemas con un cártel local, Ulises tiene que huir a Estados Unidos, donde sufre con problemas de adaptación.

En la ceremonia de los Premios Ariel de México, organizados por la AMACC y celebrados el pasado 27 de septiembre, “Ya no estoy aquí” se hizo con diez estatuillas, de las trece a las que estaba nominada, coronándose como la gran ganadora de la noche.

La cinta fue una carrera de fondo, ya que el director, Fernando Frías (Ciudad de México, 1979), tardó siete años en realizarla.

Desde el principio se adentró en los barrios de Monterrey para poder conocer en profundidad sus diferentes zonas, además de encontrar a los chicos que luego se convertirían en los protagonistas de la historia de los Terkos.

Otra característica de la cinta es que fue estrenada a través de Netflix y no en salas de cine, algo que no era la intención del director en un inicio pero tuvo que ser así por las circunstancias de la pandemia de covid-19.

Este año, a raíz de la pandemia, la academia de Hollywood permitirá que los filmes que no se hayan proyectado en cines puedan ser candidatos con una distribución en internet.

Según la AMACC, las películas mexicanas han sido nominadas nueve veces en los Óscar, como “Biutiful” (2011), de Alejandro González Iñarritu; o “El laberinto del fauno” (2007), de Guillermo del Toro.

En 2019, México se llevó por primera vez el premio a la mejor película extranjera con la aclamada “Roma”, de Alfonso Cuarón.

Los Óscar de 2021, la 93 edición de los premios, se entregarán hasta el 25 de abril de 2021, dos meses más tarde de la fecha inicialmente prevista a causa del coronavirus, una circunstancia que ha obligado a modificar sustancialmente el rígido reglamento de la Academia de Hollywood.