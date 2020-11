Twitter cambia su política y desbloquea la cuenta del diario New York Post

San Francisco, 30 oct (EFE News).- La red social Twitter anunció este viernes un cambio en sus políticas sobre materiales hackeados y desbloqueó, después de dos semanas, la cuenta del diario New York Post, que fue suspendida el 14 de octubre tras compartir un artículo crítico con el aspirante presidencial demócrata de Estados Unidos, Joe Biden.

“¡Estamos de regreso!”, escribió la cuenta del periódico después de que Twitter le levantase la suspensión, una actuación que había sido recibida con fuertes críticas de censura y de ataque a la libertad de prensa, especialmente por parte de políticos del Partido Republicano.

En una de sus cuentas oficiales, Twitter explicó que ha actualizado sus políticas en relación a materiales hackeados, puesto que la justificación inicial de la empresa para bloquear la cuenta del Post fue que el artículo sobre Biden se basaba en materiales supuestamente obtenidos de forma ilícita.

“Esto significa que como el caso específico del New York Post nos llevó a actualizar nuestra política de materiales hackeados, ya no restringiremos su cuenta bajo los términos de la política anterior y ya pueden volver a tuitear”, escribieron desde la firma de San Francisco.

El artículo del rotativo neoyorquino se basa en correos electrónicos y otros materiales digitales recuperados de un ordenador que supuestamente pertenecía al hijo de Biden, Hunter, una copia de los cuales fue facilitada al periódico por el exalcalde de Nueva York y abogado de Trump, Rudy Giuliani.

Según estos, cuando su padre aún era vicepresidente de EE.UU., Hunter Biden le presentó a un ejecutivo de la firma de gas natural ucraniana Burisma Holdings, que estaba siendo investigada por el entonces fiscal general de Ucrania, Víktor Shokin (2015-2016).

El entorno del presidente Donald Trump siempre ha sostenido que Joe Biden forzó la destitución de Shokin mediante una llamada telefónica con el expresidente del país Petró Poroshenko para proteger a su hijo, que asesoraba a la empresa.

El miércoles, en una sesión ante el comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de EE.UU., el consejero delegado de Twitter, Jack Dorsey, fue acusado por senadores republicanos de practicar la censura en la red social y de tener un sesgo anticonservador y citaron como ejemplo el caso del New York Post.