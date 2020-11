CPB alerta sobre vegetación prohibida procedente de México por Día de Muertos

Tweet on Twitter

Los Ángeles, 30 oct (EFE News).- La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) advirtió este viernes a las personas que se alistan a celebrar el Día de Muertos de los dos lados de la frontera sur, que ciertos artículos agrícolas utilizados en los altares están prohibidos en el país, y les pide abstenerse de traerlos.

“A medida que las familias comienzan a construir altares en casa para honrar a sus seres queridos por el Día de Todos las Almas, CBP les recuerda a los viajeros transfronterizos que compran artículos en México que ciertas flores, vegetación y frutas tienen prohibida la entrada”, advirtió en un comunicado Randy J. Howe, director de operaciones de CBP en Laredo, Texas.

Las autoridades señalaron que un tipo común de vegetación ornamental conocida como murraya o jazmín naranja se usa a menudo en la construcción de altares, y que esta especie no puede ingresar al país.

La murraya es una planta donde se hospeda un insecto conocido como psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri Kuwayama), que puede transmitir la enfermedad del enverdecimiento, que puede infectar la mayoría de las variedades de cítricos y algunas plantas ornamentales como el jazmín naranja.

Esta enfermedad se detectó por primera vez en EE.UU. en 2005 en plantas del condado de Miami-Dade, Florida.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la enfermedad ha afectado gravemente la producción de cítricos en India, Asia, el sudeste asiático, la Península Arábiga y África, destaca el comunicado de CBP.

Howe resaltó que los especialistas en agricultura de CBP trabajan “para evitar que las plagas y enfermedades de las plantas que no se sabe que existen en EE. UU. se establezcan y causen daño a los productores agrícolas y la economía estadounidense”.

Entre las frutas cuya importación personal está prohibida están las naranjas, toronjas, mandarinas, naranjas ácidas, limas dulces, guayabas, mangos, duraznos y granadas, entre otras.

El no declarar los artículos agrícolas prohibidos también puede resultar en multas, que pueden ascender a 1.000 dólares y hasta más de 250.000 para importaciones comerciales.