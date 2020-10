Netflix presenta el tráiler de su serie sobre Selena Quintanilla

Tweet on Twitter

Los Ángeles, 26 oct (EFE News).- Netflix presentó este lunes el tráiler de “Selena: The Series”, una producción televisiva centrada en la vida y carrera de la legendaria artista latina Selena Quintanilla y que desembarcará en el gigante digital el próximo 4 de diciembre.

Con Christian Serratos en la piel de la icónica cantante, este adelanto de la serie muestra a Selena de niña y cómo llegó a convertirse en una estrella de la música de la mano de su propia familia.

“Cuando pienso en estar sobre el escenario, contigo en el bajo (en referencia a su hermano A.B. Quintanilla) y con Suzette a la batería (por su hermana Suzette Quintanilla), nada más me importa”, asegura Selena en uno de los momentos destacados del tráiler.

Suzette Quintanilla figura en la producción ejecutiva de esta serie en la que, junto a Christian Serratos, aparecen otros actores como Gabriel Chavarría, Ricardo Chavira, Noemí González y Seidy López.

“Antes de convertirse en ‘la Reina de la música tejana’, Selena Quintanilla era una joven de Texas con grandes sueños y una voz incluso más grande”, indicó hoy Netflix en un comunicado.

“‘Selena: The Series’ explora su viaje desde cantar en pequeños conciertos a convertirse en la cantante latina más exitosa de todos los tiempos y (también refleja) los años de duro trabajo y sacrificio que los integrantes de la familia Quintanilla recorrieron juntos”, añadió.

Esta serie es la primera que ha aprobado la familia de la estrella en formato de televisión.

Los Quintanilla guardan celosamente los derechos del nombre y la imagen de Selena y hasta ahora solo habían participado en la película “Selena” (1997) del cineasta Gregory Nava y con Jennifer López encabezando el elenco.

Figura y mito del género tex-mex, Selena fue asesinada a tiros en 1995 por la presidenta de su club de fans cuando solo tenía 23 años.

Entre los premios que recibió la cantante, que lanzó cinco álbumes y publicó canciones como “El chico del apartamento 512” o “Bidi Bidi Bom Bom”, destaca el Grammy estadounidense (al mejor disco de música méxico-estadounidense), sus 13 premios Billboard Latinos y decenas de galardones a la música texana.

Selena continúa siendo todo un icono entre la comunidad hispana en Estados Unidos y recibió en 2017 una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood.