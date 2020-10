Todo sigue igual en el liderato compartido de la Conferencia Oeste

Seattle (EE.UU.), 22 oct (EFE).- Los Sounders FC de Seattle y los Timbers de Portland empataron este jueves a 1-1 en partido adelantado de la Semana 20 de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos y ambos equipos siguen compartiendo el liderato de la Conferencia Oeste.

El primer gol del partido llegó al minuto 10 cuando el arquero de los Sounders FC, Stefan Frei, rechazó un tiro potente del colombiano Yimmi Chará, y el balón llegó a los pies de Flores, quien sobre la marcha remató potente de pierna derecha para batirlo a media altura.

A partir de ese momento, los Sounders fueron los que tuvieron más la posesión del balón y también arriesgaron más la búsqueda del gol del empate con buenas oportunidades por parte del brasileño Joao Paulo, el uruguayo Nicolás Lodeiro y el estadounidense Will Bruin.

Pero éste no iba a llegar hasta el tiempo del descuento, al minuto 90+3, cuando Bruin recibió sólo el balón en dentro del área chica y remató a placer ante el arquero Steve Clark, que nada pudo hacer por evitar el gol.

La acción de Bruin se dio después que Paulo sacó un tiro de esquina desde el lado derecho y el defensa colombiano Yeimar Gómez, que había subido a rematar, tocó el balón para dejar descolocada a toda la defensa de los Timbers y el balón en los pies de su compañero que no perdonó.

El empate no cambió nada en la punta de la clasificación de la Conferencia Oeste, donde Sounders FC y Timbers tienen 32 puntos cada uno, aunque el equipo de Seattle cuenta con un partido menos disputado.