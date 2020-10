Biden asegura que los latinos son el futuro de Estados Unidos

Tweet on Twitter

Washington, 9 oct (EFE News).- El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, aseguró este viernes que los latinos, que representan casi 20 % de la población en Estados Unidos, son el “futuro” del país, y consideró “ridículo” continuar con las políticas del presidente y su rival electoral republicano, Donald Trump.

“No estoy tratando de ser diligente, no intento ser amable, ustedes son el futuro del país. Hablo en serio, realmente lo son”, afirmó Biden durante un discurso en un evento con líderes de la comunidad hispana en Las Vegas (Nevada).

El exvicepresidente aseguró que en las elecciones del 3 de noviembre, en las que aspira a derrotar a Trump, hay mucho en juego, debido a la que señaló como “incompetencia de esta Administración”.

Biden se refirió a los efectos de la pandemia de COVID-19 en la comunidad hispana, que junto con la afroamericana ha sido una de las más golpeadas por el coronavirus, que ha causado más de 213.000 muertes y afectado a 7,6 millones de personas en EE.UU.

El aspirante demócrata estimó que 40.000 latinos en Estados Unidos han fallecido a causa del virus, mientras que otros tres millones han perdido su trabajo.

“Uno de cada tres negocios latinos ha cerrado”, agregó el demócrata, quien llamó a acabar con el ciclo en que los latinos, en los buenos tiempos, se quedan atrás, y en los malos son los primeros en problemas, pero también los últimos en salir de estos.

Según Biden, la comunidad latina puede “determinar el resultado de esta elección no solo del presidente, sino también del Senado, del Congreso”.

“Cuando votan y ellos suman y ven quién votó, eso es lo que garantiza un aporte significativo en lo que sucede después”, puntualizó el que fuera segundo a bordo del presidente Barack Obama (2009-2017).

Una encuesta publicada este viernes por el Centro Pew reveló que Biden cuenta con el apoyo de 63 % de los posibles votantes latinos, comparado con el 29 % que se inclina por la reelección de Trump.

En el sondeo, realizado entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre, el demócrata aparece con una ventaja general de diez puntos sobre Trump, con 52 % de la intención de voto, frente al 42 % del gobernante.

La Administración de Trump ha endurecido la política migratoria en Estados Unidos, donde se estima que residen alrededor de once millones de personas indocumentadas.