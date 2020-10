Disney grabará una película inspirada en la atracción “Space Mountain”

Los Ángeles (EE.UU.), 09 oct. (EFE News).- El gigante del entretenimiento Disney está preparando el rodaje de una película que se inspirará en una famosa atracción de sus parques temáticos, “Space Mountain”, que tratará de emular el éxito que la franquicia “Pirates of the Caribbean” cosechó también a partir de otra instalación.

Aunque que la mayoría de los parques Disney se inspiran en películas, el estudio también ha probado suerte a la inversa: Primero la atracción y después a la gran pantalla, algo que hará con “Space Mountain”, inaugurada en 1975 y presente en cinco de los seis parques que la compañía tiene en el mundo.

Lo curioso de la noticia, desvelada este viernes por el diario The Hollywood Reporter, es que la atracción no cuenta con una narración o unos personajes determinados, pues es una montaña rusa con efectos especiales.

Para escribir la historia inspirada en la instalación, Disney ha fichado a Joby Harold, quien actualmente trabaja en la serie sobre Obi-Wan Kenobi que protagonizará Ewan McGregor en su regreso al universo de Star Wars.

Asimismo, los estudios también trabajan en otra película inspirada en su Mansión Encantada (Haunted Mansion) de la mano de los creadores de “Aladdin”, algo que ya hicieron en 2003 con una versión protagonizada por Eddie Murphy.

También en 2003, Disney decidió llevar a la gran pantalla su atracción “Pirates of the Caribbean”, inaugurada en 1967, de la que pocos predijeron que se convertiría en una de las franquicias más rentables de la industria del cine.

Con un total de cinco entregas, “Pirates of the Caribbean” ha recaudado en todo el mundo más de 4.000 millones de dólares y contado en sus créditos con estrellas como Keira Knightley, Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Penélope Cruz o Javier Bardem.

También la película de aventuras de Disney “Jungle Cruise”, dirigida por el español Jaume Collet-Serra y protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, que se estrenará en 2021, está basada en una atracción de Disney World donde el público se embarca en un recorrido guiado a través de diferentes ríos del mundo.