Fonsi: regresar como juez de “La Voz” hace que la música sea una medicina

San Juan, 20 jul (EFE News).- El cantante puertorriqueño Luis Fonsi está emocionado de regresar el 26 de julio como juez de la última etapa de la segunda temporada de “La Voz” y en entrevista con Efe dijo que retomar esta competencia de nuevos talentos ayuda a que la música se convierta en medicina durante la pandemia del COVID-19.

Fonsi se unirá nuevamente a sus colegas Alejandra Guzmán, Wisin y Carlos Vives como el cuarteto de jueces para escoger al nuevo ganador de entre 28 competidores de esta nueva edición que arrancó en enero, pero que tuvo que posponerse en marzo a causa del coronavirus.

“Nos hacía falta regresar, porque es un proyecto que uno emocionalmente se amarra mucho a los participantes. Y por razones obvias tuvimos que apretar el botón de pausa”, sostuvo Fonsi, entrenador ganador de la primera temporada de “La Voz”.

El intérprete del éxito mundial “Despacito” reconoció el valor de los participantes de regresar a la competencia “por todo el trabajo que han hecho y ese esfuerzo que le han puesto a cada canción y etapa” hasta alcanzar la venidera, conocida como “Los Enfrentamientos”.

“Y lo más importante, las galas en vivo, pues con Dios mediante queremos darle ese trofeo a esa voz ganadora y darle música nueva, que es lo necesitamos más que nunca”, resaltó Fonsi.

GRANDES PREMIOS PARA EL GANADOR

El ganador de cada enfrentamiento será decidido por el voto de la audiencia a través de la página Telemundo.com/LaVoz. También se podrá votar a través de la X1 de Xfinity.

Los concursantes luchan por el premio final de 200.000 dólares y un contrato para la producción, grabación y lanzamiento de un sencillo con la compañía de discos Universal Music Group.

“Nuestro trabajo ahora es la parte creativa, encarrilar a los participantes, escoger la mejor canción posible y que esa decisión sea del público”, explicó Fonsi.

LOS COMPETIDORES “SE LLEVAN ALGO POSITIVO”

Sobre su regreso por segunda ocasión a “La Voz”, Fonsi se declaró “fan del formato” y resaltó que el programa es “muy positivo”, pues aunque solo habrá un ganador, el cual se llevará todos los premios, al final todos los competidores “se llevan algo positivo, no pierden nada”.

“Se llevan una experiencia increíble. Yo me transporto a ese momento, de cuando tenía 18 años y quería comenzar mi carrera. Me hubiese encantado estar ahí, porque es un ‘master class’ (clase magistral) intenso y rodeado de profesionales”, abundó.

Pese a la situación mundial de la pandemia del COVID-19, que le ha provocado la muerte a más de 600.000 personas y extensas órdenes de encierro en casa, Fonsi reflexionó diciendo que “aunque el mundo se detiene en un aspecto, la música nunca se debe detener”.

“En estos tiempos es cuando más música necesitamos, con emoción, inspiración y que debemos compartir con la gente”, enfatizó el artista boricua, quien pese a la pandemia, también ha lanzado sencillos nuevos, como “Girasoles”, y una versión de “Baby Shark” junto a sus hijos, Mikaela y Rocco.

“LA MÚSICA ES UNA MEDICINA”, AFIRMA FONSI

“La música es una medicina, que nos ayuda a atravesar momentos difíciles donde sea que estemos y también, porque por obvias razones no hay giras. Estamos confinados y ahí es cuando más inspiración hay que tener para escribir y grabar”, añadió Fonsi.

Y como medida de seguridad sanitaria y distanciamiento físico por la pandemia, para esta nueva temporada de “La Voz” no habrá público en las gradas, dijo Fonsi.

“Telemundo está haciendo un gran trabajo para asegurar la seguridad de todos. Estamos listos y preparado para que se dé lo mejor posible”, afirmó Fonsi, quien comparó el ambiente de trabajo en “La Voz” con una familia, por la buena relación entre los artistas jueces, los competidores y el equipo de producción.

“Todos remamos por esa misma dirección. Es un programa muy positivo y muy familiar. Esto no se trata de quien es malo o quien es bueno”, aseguró Fonsi del programa, conducido por Jacky Bracamontes y Jorge Bernal.

Asimismo, el dúo musical venezolano Mau y Ricky -hijos de Ricardo Montaner- regresa este lunes como los “coaches” o entrenadores de El Comeback Stage.

El ganador de esta serie digital de Telemundo.com/LaVoz, que ofreció una segunda oportunidad a seis concursantes que no fueron elegidos en las Audiciones a Ciegas, se unirá a los ganadores de “Los Enfrentamientos” durante la semifinal de “La Voz”.