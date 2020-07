LA se pintó ‘celeste’: Rossi maravilló con ‘póker’ en aplastante goleada sobre Galaxy

Tweet on Twitter

En una noche que resultó muy celeste y con mucha garra charrúa, LAFC goleó por 6-2 al LA Galaxy en el Tráfico de LA. Un clásico que quedara marcado por el ‘póker’ del uruguayo Diego Rossi.

En circunstancias normales, esta edición del ‘Trafico’ hubiera tenido como figuras a Carlos Vela y Javier ‘Chicharito’ Hernández. Ya se sabía que Vela no estaría en el MLS is Back, pero se esperaba la presencia del Chicharito. Sin embargo, el goleador histórico del Tri no fue ni a la banca ya que el jueves habría sufrido una lesión en el entrenamiento.

Aún así, como ha sido una costumbre desde que comenzó la historia del Derby angelino, los goles cayeron en cascada. Y ante la ausencia de los mexicanos, los uruguayos de adueñaron de la noche.

Apenas se estaban plantando en el terreno de juego, y el primer gol llegó de manera desafortunada ya que Latif Blessing convirtió en propia puerta.

Pero LAFC reacciono casi de inmediato por la vía del penal. Diego Rossi fue el encargado de ejecutarlo. Todavía no alcanzaba ni los 15 minutos el duelo, y ya ambos habían marcado.

Galaxy recuperó la ventaja con un penalti a su favor. Inicialmente el arquero mexicano, Pablo Sisniega, detuvo el disparo de Cristian Pavón. Sin embargo se repitió la pena máxima. Pavón no se achico, y en el segundo intento anotó.

LAFC no permitió que su archirrival se fuera con la ventaja al descanso, y en el segundo minuto del agregado, Rossi firmó su doblete con la complacencia y error de Daniel Steres.

En la parte complementaria en prácticamente jugadas consecutivas, cambio el rumbo del encuentro.

Pavón definió ante la salida de Sisniega, pero el gol no valió por fuera de lugar. Casi inmediatamente, Galaxy pasó de ganarlo a estarlo perdiendo ya que Bradley Wright-Phillips, goleador en el Derby neoyorquino, hizo su debut en el Derby de LA con gol.

Y de ahí en adelante se vino la debacle de los dirigidos por Guillermo Barros-Schelotto.

Rossi anotó su hat-trick gracias a que su compatriota, Brian Rodríguez, se lo sirvió en bandeja de oro. Y Mohamed El-Munir se unió a la fiesta gritando el quinto gol vía un cañonazo de media distancia.

De milagro el Galaxy se salvaba del sexto. Hasta que en el último minuto del descuento, Rossi anotó su póker.

La noche del sábado, se la van a recordar a los ‘galácticos’ por mucho tiempo sus ruidosos vecinos de Negro y Oro.