CACAHUATES; DELICIOSOS Y NUTRITIVOS.

Por Anahí Hernández:

Arachis hypogaea es su nombre científico, comúnmente conocido como cacahuate, cacahuete, caguate o maní. Alimento que en Perú, los antiguos incas utilizaban como moneda de cambio y también conocían bien sus propiedades alimenticias.

Muchos gustan de los cacahuates, pero no sólo son deliciosos sino además nutritivos, el cacahuate es una opción de colación saludable y ayuda a controlar el hambre. Los cacahuates también se pueden consumir en licuados, salsas, cremas y como colación entre comidas principales.

Entre sus propiedades se encuentran:

Ricos en proteínas, ácido fólico, vitamina B3 (en general contiene una alta cantidad de vitaminas del complejo B) una cantidad considerable de vitamina E. Son ricos en grasas “buenas” (monoinsaturadas) por lo que ayudan a controlar el colesterol “malo”, y mantiene el colesterol “bueno” en niveles saludables. Altos en fibra y minerales como magnesio, zinc, fósforo, níquel (favorece la absorción del hierro) y hierro.

Con sólo 25 gramos de cacahuates se adquiere más de la mitad de las vitaminas y 35% de los minerales necesarios para un crecimiento sano. Para los pequeños de la casa es un alimento genial, desgraciadamente es un alimento que se relaciona con alergias por lo que se debe tener cuidado con los niños de la casa y vigilar que no tengan alguna reacción alérgica al consumirlos, además no es recomendable darlos a los bebés hasta después de los 2 años.

Ayuda a controlar el hambre. Consumir un puño de cacahuates sin cáscara, o una porción de mantequilla de cacahuate equivalente a dos cucharaditas, ayuda a bajar de peso por su efecto de saciar el hambre.

Es importante mencionar que la mayoría de sus propiedades se pierden si se tuesta o se somete al calor por lo que la mayor parte del tiempo es mejor consumirlos crudos, aunque de vez en cuando se puede disfrutar de algún platillo con cacahuates tostados.

Ricos en arginina (aminoácido no esencial), incluso más que la carne de res. Este aminoácido mejora la movilidad y la cantidad de los espermatozoides. Participa en la reparación y mantenimiento del sistema inmunitario y del sistema nervioso. Además interviene en la producción de la hormona del crecimiento y ayuda al organismo a crear proteínas, funciona como un vasodilatador, ya que dilata los vasos sanguíneos.

Ricos en triptófano, otro aminoácido (esencial), utilizado por el cerebro humano para la producción de serotonina (neurotransmisor que ayuda a mejorar el estado de ánimo y a dormir bien), la falta de triptófano ha sido relacionada con trastornos alimenticios y psiquiátricos, con el insomnio, la ansiedad y la depresión. También es importante para el desarrollo y el funcionamiento de muchos órganos en el cuerpo, mejora el rendimiento físico en atletas,

Acompaña el consumo de cacahuates con una adecuada alimentación (variada en frutas y vegetales) y actividad física; te compartimos una receta para que disfrutes de los beneficios del cacahuate, la chía y la linaza las cuáles son semillas consideradas como “súper-alimentos” excelentes para tu salud.

Crema de maní con linaza y chía

Ingredientes:

1½ tazas de cacahuates pelados naturales y sin sal

1 cucharada semillas de chía

1 cucharada semillas de linaza

1 cucharita canela molida

Endulzante al gusto (miel de abeja, stevia ó monk fruit)

1 pizca de sal de mar (opcional)

1 cucharita aceite de coco (opcional)

Indicaciones:

Rostiza los cacahuates pelados en el horno a 180°C durante 5 minutos sobre una bandeja para hornear (puedes hacerlo sobre la estufa en un sartén antiadherente a fuego medio bajo), hasta que doren un poco y tomen un ligero color caramelo.

Deja enfriar por completo, coloca los cacahuates en la procesadora de alimentos junto con la chía, linaza y canela (en caso de usar licuadora usa una espátula para desprender el cacahuate de las paredes del vaso de la licuadora). Mezcla hasta formar una pasta; continua mezclando hasta que la crema de cacahuate empiece a tener una textura más tersa y ligera, ya que los cacahuate van a soltar sus aceites y se va a volver cremosa. Una vez que tenga consistencia de crema de cacahuate agrega una pizca de sal de mar y el endulzante de tu preferencia.

Al momento de procesar se va a formar una bola, por lo que vas a tener que procesar de nuevo por varios minutos hasta que quede otra vez cremosa. Si sientes que le falta aceite para que quede más ligera y suave la crema de cacahuate entonces agrega un chorrito de aceite de coco derretido.

Guarda en un recipiente con tapa. Dura 1 a 2 semana aprox. en una alacena oscura y fresca o bien guardada en el refrigerador por 3 a 5 semanas