NHTSA Ofrece Consejos De Seguridad Vial Para El Verano

WASHINGTON – A medida que la nación comienza a reabrir, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) ofrece Consejos de Seguridad al Manejar para ayudar a todos a viajar de manera segura este verano.

Siempre Recuerde: ¡Los conductores deben evitar distracciones, mantenerse sobrios, usar siempre el cinturón de seguridad y asegurarse de que los niños estén en el asiento de seguridad o en el asiento elevado correcto!

Consejos de NHTSA para viajes seguros de verano:

Haga Que Su Vehículo Sea Inspeccionado

El mantenimiento regular, como los ajustes, los cambios de aceite, las comprobaciones de la batería y las rotaciones de los neumáticos, contribuyen en gran medida a evitar averías.

Si su vehículo ha sido inspeccionado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, debe estar en buenas condiciones para viajar.

Si su vehículo no ha sido inspeccionado, o si no conoce el historial de servicio del vehículo que planea conducir, programe un chequeo de mantenimiento preventivo con su mecánico de inmediato.

Verifique Retiros/Recalls

Es posible que los propietarios no siempre sepan que su vehículo ha sido retirado del mercado y debe repararse.

La herramienta de búsqueda vía VIN de NHTSA le permite ingresar un Número de Identificación del Vehículo (VIN) para saber rápidamente si un vehículo específico tiene un retiro de seguridad sobresaliente en los últimos 15 años.

Busque retiros del mercado en su vehículo buscando ahora: NHTSA.gov/Retiros y regístrese para recibir alertas de retiro por correo electrónico en NHTSA.gov/Alerts.

Si su vehículo tiene un retiro de seguridad sobresaliente, comuníquese con el concesionario local de automóviles nuevos de la marca de su vehículo para obtener una reparación gratuita.

Presión de Aire, Desgaste de la Banda de Rodadura, Llantas de Repuesto

Verifique la presión de inflado de las llantas de su vehículo al menos una vez al mes y cuando sus llantas estén frías (cuando el automóvil no haya sido conducido por tres horas omás), y no olvide revisar su repuesto, si su vehículo está equipado con uno.

La presión correcta para sus neumáticos está indicada en una etiqueta en el pilar o marco de la puerta del conductor o en el manual del propietario del vehículo.

Tómese cinco minutos para inspeccionar sus neumáticos en busca de signos de desgaste excesivo o desigual. Si la banda de rodadura se desgasta hasta 2/32 de pulgada, es hora de reemplazar sus neumáticos.

Use la “prueba del centavo” para determinar cuándo es el momento de reemplazar sus neumáticos. Coloque un centavo en la banda de rodadura con la cabeza de Lincoln boca abajo. Si puede ver la parte superior de la cabeza de Lincoln, su vehículo necesita neumáticos nuevos. Para obtener más información sobre la seguridad de las llantas, visite NHTSA.gov/Llantas.

Empaque un Kit de Emergencia para la Carretera

Incluso un vehículo bien mantenido puede averiarse, por lo que es bueno tener un kit de emergencia para llevarlo con usted.

Contenido sugerido del kit de emergencia:

Teléfono celular y cargador

Botiquín de primeros auxilios

Linterna

Bengalas y una bandera blanca

Cables de salto

Manómetro de neumáticos

Gato (y tapete) para cambiar una llanta

Herramientas básicas de reparación

Alimentos no perecederos, agua potable y medicamentos

Mapas

Mantas de emergencia, toallas y abrigos

Comparta la Carretera

El clima cálido atrae a muchos tipos de usuarios de la carretera, incluidos motociclistas, ciclistas y peatones.

Si bien tienen los mismos derechos, privilegios y responsabilidades que todos los conductores, estos usuarios de la carretera son más vulnerables porque no tienen la protección de un vehículo.

Cosas para recordar como conductor: