Solo porque usted pueda salir, no significa que necesite salir

La propagación de COVID-19 está aumentando en todo el estado, tanto en el este de Washington como en toda la región de Puget Sound. Puede ver los detalles en el último informe de situación de estado.

Entonces, ¿por qué seguimos reabriendo? Porque hasta ahora, todavía tenemos espacio en la mayoría de nuestros hospitales. La capacidad de hospitales es uno de los elementos claves de información que monitoreamos de cerca en el tablero de evaluación de riesgos del estado, al establecer a qué fase puede avanzar un condado. Definitivamente no queremos llegar a un punto en el que haya más personas enfermas en el estado de las que nuestro sistema de atención médica pueda brindar buenos cuidados.

Solo porque haya espacio para usted en el hospital no significa que quiera ir allí. Para mantener a usted y a su familia a salvo, es muy importante mantener su vigilancia contra el COVID-19: ¡quédese en casa cuando pueda; limite el número de personas con las que pasa el tiempo y manténgase a seis pies de distancia de ellos! Mantenga sus manos limpias. Lávese las manos con frecuencia y coloque el desinfectante para manos junto a su mascarilla para recordarle que debe llevarlo consigo cuando salga. Luego use su mascarilla y use el desinfectante de manos con frecuencia cuando esté en público y toque cosas.

A medida que más negocios abren, tenemos más opciones sobre lo que nos sentimos preparados para hacer. Todos tenemos ideas diferentes sobre lo que es un riesgo muy grande. Dele espacio a sus amigos si aún no se sienten listos para divertirse o para reunirse en persona. No siempre sabemos de la lucha interior o dificultades de las personas. Pueden tener una enfermedad crónica que usted desconoce; o tal vez están tratando de proteger a un miembro vulnerable de la familia; o quizás reunirse en este momento se ve como un riesgo excesivo y no se sienten cómodos.

Tómese su tiempo para volver a la vida pública. Todavía estamos más seguros en casa, limitando nuestro contacto con personas que no viven con nosotros. A medida que se reabre el condado donde vive, regrese cuidadosamente a las actividades que disfruta cuando se sienta listo, pero espere un poco más en las cosas que son menos importantes para usted. Si ya se puede ir al gimnasio en su condado, y eso es una prioridad para usted, ¡genial! Pero tal vez decida dejarse crecer su cabello un poco más, y seguir comprando comida para llevar, en lugar de ir a restaurantes por un tiempo más. ¿No soporta dejar crecer su cabello? Genial. Vaya a hacerse un corte de cabello. Pero muestre su nuevo aspecto a la gente en reuniones muy pequeñas, y con distanciamiento físico.

Practique la empatía.

Saludaremos a nuestros amigos sin abrazos ni chocar las manos por un tiempo más. Recuerde decir con palabras lo que no podemos decir con el tacto: “Te quiero mucho”. “¡Estoy muy contento de verte!”. “Te extrañaba”.