Sofía Vergara lanza su propia línea de gafas “para no parecer mayor”

México, 20 may (EFE News).- La actriz colombiana Sofía Vergara lanzó este miércoles su propia línea de lentes tras reconocer que llevaba varios años perdiendo visión, pero rechazando usar gafas porque sentía que aparentaba ser mayor de lo que era.

“Seguía entrecerrando los ojos para mirar mi celular y mi hijo me dijo ‘mamá no quieres usar tus lentes porque crees que pareces vieja pero haces esas caras y colocas el teléfono muy lejos'”, bromeó la estrella ante los periodistas al explicar la razón de su incursión en el negocio de los anteojos.

Según detalló la reconocida intérprete, a partir de los 40 años sintió que perdía calidad de visión y no fue hasta que su hijo le dijo que le sentaban peor los gestos que hacía para lograr ver que llevar gafas, cuando se decidió a comprar unas.

Al no encontrar “unas bonitas” y de buen precio, dijo, decidió asociarse con la marca Foster Grant para crear una “línea superasequible, linda y glamurosa”.

También aseguró sentirse satisfecha y cómoda con el producto final y reconoció que es necesario asumir que hay que usar gafas a pesar de la edad.

“Vamos a tener que usarlas sin importar a qué edad, así que al menos usa algo que te haga ver guapa, no como si fueras una abuelita”, declaró.

La actriz confirmó también que trabajó directamente con los diseñadores, pues de no haberlo hecho todos los diseños que hubiera realizado hubieran sido únicamente lindos, si bien una parte de su interés era que fueran tan cómodos como atractivos.

Tanto Vergara como la compañía anunciaron que van a donar un par de lentes por cada vendido a RestoringVision, una organización sin fines de lucro dedicada a brindarles atención visual a las comunidades más necesitadas alrededor del mundo.