Revelan escenas nunca vistas de Jennifer López como Selena Quintanilla

Miami, 18 may (EFE News).- Al cumplirse 25 años de su estreno en los cines, la película “Selena”, sobre la vida de la asesinada reina del tex-mex Selena Quintanilla, se reedita con material nunca visto hasta ahora, como dos nuevos números musicales a cargo de su protagonista, Jennifer López, reveló a Efe el director del filme Gregory Nava.

A sus 71 años, el director de películas como “My family” y “El Norte” y guionista de la galardonada película “Frida”, aún considera su trabajo para llevar al cine la historia de la cantante “la obra que más satisfacciones” le ha dado en su larga carrera.

Esta semana, le dará otra alegría, pues la versión en formato Blu-Ray de la cinta está siendo publicada dentro de la “Archival Collection” de los estudios Warner Bros, que ha sacado en ese formato las llamadas “películas de culto” más reconocidas de su producción, New Line Cinema/ Castle Rock Entertainment y de los estudios Metro-Goldwyn-Mayer hasta 1986.

“Siempre fue una película histórica, por muchas razones, pero ahora es oficial. La historia de ‘Selena’ es la primera latina en esta colección y su nombre y el de Jennifer López están ahora al lado de los de estrellas como Meryl Streep y Humphrey Bogart”, destacó Nava en una entrevista desde su casa en la ciudad de Santa Fe, en el suroeste de Estados Unidos, donde se ha refugiado de la pandemia del coronavirus.

Aunque el reconocimiento es más que bienvenido, Nava aseguró que desde que se comenzó a hacer la película en 1996, el foco siempre estuvo “en contar con veracidad la vida de Selena para los fans”.

En ese sentido, el hecho de que siga siendo uno de los filmes latinos más taquilleros de la historia de Estados Unidos, era el honor que estaba buscando porque demuestra que lo hizo bien.

Por eso, le da mucha emoción que se haya mantenido el mismo objetivo al reeditarla hoy en día y se declara “orgulloso” de todo el material incluido en el DVD.

“Tenemos dos versiones de la película. La que se vio en el cine y otra versión extendida que se vio en televisión. Hay dos números musicales que no estuvieron incluidos en la primera, además de más escenas de Selena pequeña”, detalló el cineasta.

Además, se han incluido dos documentales. Uno con entrevistas con Jennifer López, quien recuerda el proyecto y reflexiona sobre el impacto del film en su carrera, Edward James Olmos, quien interpretó al papá de la artista, el propio Nava y los miembros de la familia Quintanilla. El otro, evalúa el legado de Selena.

Nava está además “fascinado” con la calidad de la imagen en el Blu-Ray. Subrayó que “se hizo un gran trabajo” y siente la certeza de que los fans no tendrán quejas.

LA MEMORIA HISTÓRICA LATINA

Cuando Nava y los productores Moctezuma Esparza y Robert Katz decidieron sacar adelante, conjuntamente con los Quintanilla, la cinta, aun no se había cumplido un año del asesinato de Selena, quien cayó abatida a los 23 años por Yolanda Saldívar, la expresidenta de su club de fans.

Fue un proceso “doloroso, pues todo estuvo muy reciente”. Los fans todavía la lloraban y muchos cuestionaron que se hubiese escogido a una artista puertorriqueña para encarnar a la artista mexicana estadounidense más querida por el público del lado norte de la frontera.

Hoy, Selena Quintanilla es un ícono en la historia de los latinos en Estados Unidos. Su imagen adorna camisetas, ropa deportiva, carteras y hasta hay dos líneas de maquillaje en su honor, sacadas al mercado por MAC.

Su casa disquera, Universal Music Latin Entertainment ha anunciado la publicación de un disco en vinilo con sus grandes éxitos y su figura está en los museos de cera de Madame Tussauds en Estados Unidos. Eso por no hablar del impacto en la carrera de López, quien Nava sigue considerando una digna heredera de Selena.

Cuando las nuevas generaciones de latinos, que consumen todos estos productos, la idea que tienen de Selena viene de su música y de la película de Nava, que se transmite regularmente en la televisión.

“Siento que es un ejemplo de cuán únicas son las historias de los latinos de Estados Unidos y de la importancia de que haya cada vez más de nosotros que cuenten nuestras historias. El cine es la memoria histórica de muchos hoy en día y es esencial que acabemos con todos los estereotipos negativos que se están usando para pintarnos”, indicó.

Además, insiste en que muchos urgen recordar “que este era un país hispano antes de ser anglo y que nosotros hemos estado en cada episodio de la historia nacional ayudando a crear esta nación. Siempre hemos estado aquí”.