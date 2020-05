Bronco demostrará en concierto vía “streaming” sus ganas de seguir innovando

México, 16 may (EFE News).- Bronco, una de las bandas más icónicas de la música regional mexicana, demostrará este domingo sus ganas de seguir innovando en su sonido en un concierto en directo dentro de la iniciativa #ChingonesUnidosPorMéxico.

A través del canal de Youtube de la compañía cervecera mexicana Victoria, esta banda, procedente del norteño estado de Nuevo León, ofrecerá para sus seguidores un espectáculo que han preparado con emoción por ser el primero desde que inició la cuarentena por coronavirus.

“Fuimos invitados a esta iniciativa y no pudimos negarnos. Es una bonita iniciativa porque también tiene como propósito ayudar a trabajadores de restaurantes. Para nosotros es una manera de acercarnos más a nuestro público porque no hemos hecho nada recientemente y nos lo están pidiendo”, explicó a Efe René Esparza, bajista de la agrupación.

El domingo a las 17.00 horas (22.00 GMT) estarán intentando dar “un respiro” a sus seguidores que tienen que estar en casa y así puedan, dijo René, “darse un baile mientras están protegidos resguardándose en su casa. Queremos dar un momento de alegría y diversión”.

Durante el espectáculo, tocarán temas importantes para la banda y canciones que les pidan sus seguidores y tendrán interacciones con los espectadores a través de los comentarios para que así sientan que la banda sigue estando pendiente de sus seguidores.

Bronco ha demostrado que a pesar de sus más de 40 años de historia sus integrantes no tienen miedo de innovar y de colaborar con artistas de otros géneros para hacer fusiones de la música grupera, de la que son uno de los máximos exponentes.

Por su parte, José Esparza, guitarrista de la banda, aseguró que están dispuestos a hacer colaboraciones con otros músicos ya que su experiencia hasta el momento con artistas como Río Roma, Ana Bárbada o Leo Dan han enriquecido su experiencia y nunca se cerrarían a eso.

“Estamos muy activos y estamos muy contentos con todas las invitaciones. Además en esta ocasión estamos preparando material nuevo porque queremos ofrecerle a nuestro público música 100 % inédita, composiciones nuevas”, comentó José.

LA CLAVE DEL TRABAJO CONSTANTE

Y es que una de las claves de Bronco es que a pesar de tener un historial de discos que los respaldan y canciones que son himnos de varias generaciones, no han dejado de hacer música nueva y siempre tratan de adaptarse a lo que sucede en el presente.

Asimismo, los miembros de la banda han ido cambiando y actualmente muchos de ellos son jóvenes con ganas de explorar sintiéndose volcados en hacer crecer más y más la agrupación.

“Sin duda Bronco, a pesar de tener cerca de 40 años de historia, tenemos un grupo muy rejuvenecido. Estoy convencido de que a Bronco le faltan muchas historias nuevas que contar todavía. Queremos que Bronco no se convierta en un grupo del recuerdo y luchamos para estar en el tiempo presente haciendo música nueva”, expresó Guadalupe Esparza, líder del grupo.

Su manera de trabajar es “no bajar la guardia” y esforzarse como si fuesen un grupo que está empezando y luchando por darse a conocer.

Solo de esta manera, comentó René, conseguirán darle al público joven lo que necesita, ya que a pesar de ser una agrupación con temas icónicos, es muy importante para ellos dar a conocer la historia de Bronco de principio a fin.

Durante esta difícil época de cuarentena, los miembros de la banda, por ser familia varios de ellos, tienen la “fortuna” de ser vecinos y poder pasar tiempo juntos, reunirse para escuchar música y componer nuevos temas para su próximo disco.

“Hemos podido escuchar canciones y composiciones nuevas, hacer maquetas y demos e ir preparando lo que será nuestro nuevo álbum, aunque no hemos podido ingresar al estudio oficial. Mi padre también ha encontrado momentos de inspiración para seguir escribiendo canciones y hemos mantenido el contacto con el publico en redes”, comentó José.

Este domingo será la primera ocasión en la que se reunirán con sus dos compañeros Ramiro Delgado Jr, tecladista y acordeonista, y Javier Cantú, baterista, pero siempre manteniendo las medidas sanitarias pertinentes y en un espacio sanitizado.

Tras su experiencia en #ChingonesUnidosPorMéxico, es probable que se animen a hacer más interacciones de este tipo por redes, pero primero querían hacer este concierto con la mayor calidad posible y también desean enviar un mensaje de ánimo y de precaución a sus seguidores.

“Es una obligación como figuras publicas transmitirle a la gente que no deben bajar la guardia. Yo creo que estamos como a la mitad y camino va a ser largo. Estamos obligados a seguir protegiéndonos” ,afirmó Rene.