Alcaldesa Jenny Durkan anuncia que Seattle proporcionará más de 45 000 mascarillas de tela a los residentes más vulnerables de la ciudad

SEATTLE (13 de mayo de 2020) – Tras la directiva de salud local de Public Health – Seattle & King County (Salud Pública de Seattle y el condado de King), la alcaldesa Jenny A. Durkan anunció que la Ciudad de Seattle proporcionará más de 45 000 mascarillas de tela a las comunidades vulnerables, incluidas las personas que no tienen hogar, los adultos mayores de ingresos bajos y el personal de los bancos de alimentos. Como uno de los empleadores más grandes de la región, la ciudad también proporcionará mascarillas de tela a todos los empleados de la Ciudad de Seattle. A partir del 18 de mayo, los residentes del condado de King deberán usar una mascarilla de tela en los espacios públicos interiores, en los autobuses de King County Metro y en los espacios al aire libre donde el distanciamiento social podría ser difícil, como los mercados de productores. Los residentes deben continuar con los hábitos de buena higiene y el distanciamiento físico, además de utilizar mascarillas de tela.

No es necesario que los miembros del público compren una mascarilla para cumplir con esta directiva; pueden fabricarla fácilmente con cualquier trozo de tela de algodón, incluso una camiseta. Los Centers for Disease Control & Prevention (CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) cuentan con instrucciones paso a paso para fabricar una mascarilla de tela.

Public Health – Seattle & King County (Salud Pública de Seattle y el condado de King) anunció que, hasta el 10 de mayo de 2020, se había producido un total de 7046 casos de COVID-19 en residentes del condado de King, incluidas 498 muertes. Si bien Seattle y el condado de King han hecho avances para reducir la velocidad de contagio y de propagación de la COVID-19 en nuestras comunidades, los residentes deben continuar siguiendo las pautas de salud pública para disminuir la transmisión en la comunidad. Los CDC recomiendan que, en las comunidades como Seattle y el condado de King, donde se produjo una transmisión comunitaria significativa, todas las personas se cubran la nariz y la boca con una mascarilla de tela para evitar la propagación accidental del virus de la COVID-19 cuando interactúan con los demás fuera de su casa y no pueden mantener seis pies (dos metros) de distancia.

“Si bien hemos reducido la velocidad de contagio, salvado vidas y evitado que los sistemas de atención médica se sobrecargaran, debemos recordar que hay significativamente más casos en la comunidad ahora que a principios de marzo, cuando comenzaron las restricciones. Este virus no tiene límites. Usar mascarillas de tela es parte de la nueva normalidad. Si bien los requisitos de salud pública como este son nuevos, debemos seguir esta indicación. Es nuestra responsabilidad proteger la salud y la seguridad de nuestras comunidades”, afirmó la alcaldesa Durkan. “Estoy profundamente agradecida con los socios comunitarios por su ayuda para fabricar y conseguir las mascarillas y por distribuirlas entre las comunidades más vulnerables. En este momento sin precedentes, las personas y las empresas deben continuar innovando, creando y donando mascarillas de tela”.

Las 45 500 mascarillas de tela para la ciudad se obtuvieron localmente de empresas, incluidas las empresas y organizaciones sin fines de lucro que son propiedad de mujeres y minorías. La ciudad distribuirá las mascarillas junto con organizaciones comunitarias que brindan servicios a los inmigrantes y refugiados, adultos mayores, personas con discapacidades y personas sin hogar. La ciudad también distribuirá mascarillas a los bancos de alimentos y proveedores de comidas, incluidas las Seattle Public Schools (escuelas públicas de Seattle) y Meals on Wheels (Comidas a domicilio), y reservará un surtido de máscaras para distribuir entre los propios refugios y centros de día e higiene de la ciudad. Las mascarillas de la ciudad se distribuirán de la siguiente manera:

5500 a los proveedores de viviendas asequibles 5000 a los adultos mayores 15 000 a las organizaciones comunitarias 7500 a los proveedores de servicios de higiene y refugio 5000 a los bancos de alimentos 1500 a las pequeñas empresas 6000 a los programas de comidas

Si bien la ciudad logró conseguir 45 000 mascarillas adicionales a las 115 000 del condado de King, las necesidades de la comunidad superan ampliamente lo que los gobiernos locales pueden proporcionar por sí mismos. La alcaldesa Durkan y el funcionario Constantine les solicitan a los miembros del público que estén interesados y puedan hacerlo, que donen mascarillas de tela para ayudar a las comunidades vulnerables a mantenerse seguras y saludables. Las mascarillas de tela pueden donarse a través del portal de donaciones de United Way, el conector de donaciones del condado de King y Washington Mask Challenge (Desafío de mascarillas de Washington).

Además, alentamos a las empresas y grandes organizaciones que estén interesadas en comprar localmente mascarillas de tela al por mayor a completar esta encuesta de la Ciudad de Seattle para descubrir cómo su organización puede conseguir mascarillas de tela para los empleados.

Como uno de los empleadores más grandes de la región, la Ciudad de Seattle también cuenta con mascarillas de tela disponibles para todos los empleados de la ciudad. La alcaldesa les solicita a otros grandes empleadores que les proporcionen a sus empleados mascarillas de tela y personal protective equipment (PPE, equipos de protección personal) adecuados, si aún no lo han hecho. Además, el plan “Safe Start” (Comienzo seguro) del gobernador exige que todos los empleadores proporcionen cualquier PPE necesario para llevar a cabo los negocios.

Los miembros del público que tengan preguntas sobre la nueva directiva del uso de mascarillas para todo el condado, deben visitar kingcounty.gov/masks. Tenga en cuenta que no deben comprarse mascarillas N95 u otras mascarillas de grado médico para cumplir con esta directiva. Dichas mascarillas deben reservarse para los trabajadores de la atención médica y el personal de primera intervención que se encuentran al frente de la lucha. Para donar mascarillas N95 u otro PPE (personal protective equipment, equipo de protección personal), complete esta encuesta o envíele un correo electrónico a la Ciudad de Seattle a PPEdonations@seattle.gov.

Asimismo, es fundamental tener en cuenta que hay varios motivos por los cuales algunas personas no pueden usar mascarillas. Solicitamos que no se las discrimine. Si experimenta o presencia un caso de acoso o sesgo, infórmeselo a la línea directa contra el sesgo de la Seattle Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles de Seattle) al 206-233-7100. También puede informarlo en línea a través de seattle.gov/reportbias. Si es una emergencia, llame al 9-1-1 de inmediato.

Si bien Seattle y el condado de King han tenido éxito inicialmente a la hora de evitar que la COVID-19 continúe propagándose, el distanciamiento social y la buena higiene continúan siendo fundamentales. A medida que la temperatura vaya subiendo, alentamos a todos los residentes de Seattle a continuar con la iniciativa #KeepItMoving en espacios públicos, incluidos parques, mercados de productores y vías verdes. Para conocer los consejos y los horarios de atención actualizados de los parques, visite http://www.seattle.gov/parks.