El desempleo entre hispanos sube al 18,9 % en abril, el mayor entre minorías

Washington, 8 may (EFE News).- El desempleo entre los hispanos se disparó en abril hasta alcanzar una tasa del 18,9 %, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, por encima de la media nacional, que se ubicó en el 14,7 %, indicó el Departamento de Trabajo.

Los hispanos han visto cómo la tasa de desempleo ha pasado del 4,4 % en febrero, al 6 % en marzo y al actual 18,9 % en abril, lo que muestra a esta comunidad como la más afectada por la crisis en el mercado laboral.

El paro entre afroamericanos se situó en abril en el 16,7 %, en los asiáticos en el 14,5 %, y para los blancos en el 14,2 %.

La cifra nacional del 14,7 % se encuentra en niveles no vistos desde la Gran Depresión de la década de 1930.

El pasado mes se destruyeron en el país 20,5 millones de empleos en prácticamente todo los sectores.

Los más afectados fueron hostelería y restauración, con más de 7,6 millones de empleos destruidos; seguidos por el comercio minorista, con 2,1 millones de empleos; y el manufacturero con 1,3 millones de puestos de trabajo menos.

Las cifras revelan la trágica situación del mercado laboral en la primera economía mundial, y confirman algunos vaticinios en lo concerniente a los hispanos.

Una encuesta realizada por la firma Ipsos para el diario The Washington Post, indicó que los latinos tienen dos veces más probabilidades que los blancos de haber perdido sus empleos a causa de la paralización de las actividades económicas en EEUU por la pandemia.

La encuesta encontró que el 20 % de los adultos latinos y el 16 % de los adultos afroamericanos dan cuenta de haber sido despedidos o puestos en licencia sin goce de sueldo desde que comenzó la emergencia, comparado con el 11 % de los blancos y el 12 % de los trabajadores de otras razas

En general, el número de desempleados aumentó en 15,9 millones hasta un total de 23,1 millones, reflejando así los efectos de la pandemia del coronavirus y los esfuerzos por contener los contagios.

Por su parte, el presidente Donald Trump advirtió que la cifra “no es una sorpresa” ya que se ha tenido que “cerrar la economía artificialmente”, al comentar los datos en una entrevista en la cadena conservadora Fox.

La actividad lleva paralizada en el país desde mediados de marzo cuando comenzaron a aplicarse medidas extraordinarias de confinamiento y restricción de la movilidad por la expansión del brote de coronavirus.

Trump, que se ha mostrado ansioso por reabrir la economía y ha aplaudido la decisión de algunos estados para levantar gradualmente estas medidas, aseguró que “todos estos puestos de trabajo volverán muy pronto” y apuntó que el que viene será “un año increíble”.

No obstante, los analistas consideran que la cifra de mayo de desempleo puede ser aún más elevada y advirtieron sobre la dificultad de recuperar el terreno perdido en el corto plazo.

“No vamos a bajar de manera abrupta y subir de manera abrupta. Caímos rápidamente y subiremos gradualmente”, dijo este jueves Thomas Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond.

El Reserva Federal (Fed) ha lanzado todo su arsenal monetario con inyecciones masivas de liquidez en los mercados financieros, compras masivas de deuda y ha bajado los tipos de interés prácticamente al 0 %, mientras que el Congreso ha aprobado varios programas de estímulo fiscal por valor de más de 2,2 billones de dólares.

Pero la gravedad de la situación es tal que estas medidas no parecen suficientes.

“Hoy el reto es que la Reserva Federal y el Congreso se adelanten a esta crisis a medida que se desarrolla. Después de un arranque fuerte, hay un gran riesgo de que se queden atrás y la abrupta parada de la economía se convierta en una caída prolongada que sería ruinosa”, sostuvo James McCann, economista de Aberdeen Standard Investments, en una nota a sus clientes.

El primer cálculo de evolución del producto interior bruto (PIB) del primer trimestre del año registró una contracción del 4,8 %, pero se espera que las cifras del segundo trimestre sean aún peores.

Estados Unidos alcanzó este viernes al menos 1.256.000 casos confirmados de COVID-19 y 75.781 fallecidos, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad John Hopkins, y es el actualmente el foco central de la pandemia.

El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia, con 26.144 fallecidos, seguido por la vecina Nueva Jersey con 8.807 fallecidos, Massachusetts con 4.552 muertos y el estado de Illinois, que ha reportado 3.111 decesos.