Abonos con televisión para sobrevivir a los estadios vacíos

Madrid, 8 may (EFE).- La ‘nueva normalidad’ del fútbol serán los partidos en estadios vacíos. Cuando pase lo peor de la pandemia, los duelos a puerta cerrada serán la norma a corto y medio plazo, un duro golpe para el fútbol modesto, donde se baraja una idea: incluir en el abono del equipo una suscripción de televisión por internet.

Los abonados son, en muchos clubes modestos, no solo la base social que alimenta la pasión por sus colores, sino también parte importante de sus cuentas. Si la temporada 2020-21 se juega, al menos en parte, a puerta cerrada por miedo a los contagios, la campaña de abonos peligra, y con ella una fuente de ingresos.

Para ayudar a paliar este problema, la empresa española Footters, que en los últimos dos años ha ido encargándose de la retransmisión por internet de los partidos de unos 55 clubes de Segunda División ‘B’ y 190 de Tercera, está negociando con varios equipos la posibilidad de incluir su plataforma dentro de la cuota del abono, para que los socios puedan ver esos partidos a puerta cerrada y los clubes no pierdan a esos aficionados durante ese tiempo.

“La propuesta de valor de los clubes para la próxima campaña de abonados va a ser nula, porque no saben cuándo van a poder volver los aficionados a los estadios. Por eso, decidimos ofrecerles el servicio a un precio mínimo para que el club pueda regalarlo”, explica a EFE el fundador de Footters, Julio Fariñas.

UNA ALTERNATIVA PARA MEDIA TEMPORADA A PUERTA CERRADA

Entre los clubes que se han interesado por la idea está un histórico como el Nástic de Tarragona, habitual de la Segunda División los últimos años (incluso estuvo en Primera en la 2006-07) que descendió a la categoría de bronce la temporada pasada.

“La previsión de futuro es que una parte de la temporada sea a puerta cerrada, así que trabajamos un plan para ofrecer una alternativa a nuestros abonados, complementar el abono físico con la OTT (plataforma de televisión por internet). Estoy seguro de que muchos clubes se vincularán”, asegura a EFE el director de Negocio del Nástic, José María Andreu.

El club tarraconense tiene capacidad para 14.591 espectadores en el Nou Estadi y cuenta con unos 5.500 abonados, por lo que retener al máximo posible de su masa social es una de las claves. “Obviamente, la situación económica no ayuda”, admite Andreu.

La posibilidad de contar con la televisión por internet como aliada también le permite soñar con otras posibilidades: tener anuncios personalizados en la retransmisión, contar con fragmentos de los partidos para sus redes sociales. “La gente demanda contenido y no podemos seguir viviendo de imágenes del pasado”, apunta.

“SIN PÚBLICO SE PIERDE EL ALMA DE LA COMPETICIÓN”

En el mismo Grupo III de la Segunda División compite la UE Cornellà, cuyo presidente, Álex Talavera, también baraja qué hacer con la campaña de abonados, entre las “muchas preocupaciones” que le ocupan en estos días, como cuál será el formato de los ‘playoffs’ de ascenso a Segunda, ya que su equipo es cuarto de su grupo.

“Sin público se pierde el alma de la competición, que son los aficionados, aparte del agravio económico que supone perder la taquilla de media temporada”, reconoce en conversación con EFE.

En su caso, el Nou Municipal de Cornellà de Llobregat no alcanza el millar de localidades y los patrocinios y los traspasos suponen mayor volumen de ingresos que las taquillas, por lo que entienden la posibilidad de incorporar la televisión en el abono como “un servicio a los abonados”.

“Sirve para salvar los abonos, es una buena ayuda para compensar a los socios, con los que tenemos una responsabilidad. Tenemos que trabajar con ellos para que sigan viendo a su equipo, y la propuesta es muy razonable”, argumenta.

LA CASA DEL FÚTBOL MODESTO CON 30.000 SUSCRIPTORES

La pasión por el fútbol modesto, el que está al borde del profesionalismo y del que no se ocupa ninguna gran cadena televisiva, es la gasolina de Footters, que contaba hasta el parón competitivo por la Covid-19 con 30.000 suscriptores, y más de 210.000 usuarios registrados, de los cuales al menos de 70.000 han pagado al menos una vez por ver un duelo de la categoría de bronce.

Con las competiciones detenidas, también congelaron las cuotas de su servicio, que tiene un coste mensual de 6,99 euros para disfrutar de todos los partidos de Segunda B y Tercera en directo y diferido, así como la segunda división de México (Liga Premier).

Footters firmó hace dos temporadas un acuerdo con la Federación Española de Fútbol (RFEF) para convertirse en el socio de retransmisiones del ente federativo para Segunda B y Tercera,

“Estamos emitiendo unos 110 partidos cada fin de semana y queremos retransmitir todos los partidos de los ‘playoffs’ de ascenso a Segunda y Segunda B”, asegura Fariñas.

La compañía con sede en Sevilla ha sumado más de 4 millones de euros de inversión, con mecenas entre los que están futbolistas como Álvaro Negredo (Al-Nasr), Adrián San Miguel (Liverpool), Coke Andújar (Levante), Juan Cala (Cádiz) o Manu del Moral, así como el exvicepresidente del Atlético de Madrid, Fernando García Abásolo.