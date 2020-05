Lanzan campaña para que migrantes sean incluidos en ayudas por COVID-19

Los Ángeles, 4 may (EFE News).- La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) lanzó este lunes la campaña “I am California/Yo Soy California” a favor de la aprobación de leyes y medidas que incluyan a los inmigrantes en los esfuerzos de recuperación tras la pandemia del coronavirus.

Angélica Salas, directora de CHIRLA, dijo hoy en una teleconferencia que la iniciativa pretende asegurar que los inmigrantes sean tomados en cuenta en los planes de recuperación y a todos los niveles gubernamentales (local, estatal y federal).

“Los latinos no solo han sufrido el contagio sino que están muriendo en promedios no esperados, no deberíamos tolerar esta situación”, recalcó Salas.

La iniciativa busca el apoyo de votantes para presionar la aprobación, entre otros, de un proyecto de ley federal que garantizaría a las familias inmigrantes tratamiento medico y recursos para protegerse de la COVID-19.

La medida Protección al Inmigrante Contra el Coronavirus, presentada por la senadora Kamala Harris y la representante californiana Judy Chu, pretende garantizar acceso a pruebas, tratamiento y vacunas contra la enfermedad para los inmigrantes a través de Medicaid, y sin importar su estado migratorio.

“Mas que nunca es importante proteger a las familias inmigrantes” recalcó Chu, en la conferencia de prensa.

La congresista advirtió que en la actualidad cerca de seis millones de inmigrantes desarrollan trabajos esenciales, incluyendo a 27.000 jóvenes amparados por el programa de Acción Diferida (DACA), cuyos beneficiarios han sido excluidos de muchos de los programas federales.

El proyecto prohíbe la discriminación por el estado migratorio en los programas de alivio de coronavirus y propone un fondo de 100 millones de dólares para que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) provean materiales en diferentes idiomas para la preparación, respuesta y recuperación de coronavirus entre los inmigrantes.

La propuesta también busca permitir que los inmigrantes que declaran impuestos con números ITIN puedan acceder a programas de alivio COVID-19, y extender permisos de trabajo a extranjeros que aún no han alcanzado la residencia permanente.

Los indocumentados y las parejas donde hay un indocumentado/a fueron excluidos de las ayudas federales aprobadas por el presidente Donald Trump.

Los estudiantes protegidos por DACA también fueron vetados para recibir becas por el COVID-19.

California aprobó una partida de 75 millones de dólares para dar ayudas en efectivo a los indocumentados, medida que fue demandada por dos hispanos que alegan es inconstitucional.

Salas hizo un llamado a la comunidad para unirse en una sola voz y exigir la inclusión de los inmigrantes en los paquetes de ayuda.