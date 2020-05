Dolores Huerta apoya la candidatura de Joe Biden

Tweet on Twitter

Washington, 1 may (EFE News).- La veterana militante sindical Dolores Huerta expresó este viernes su apoyo a la candidatura presidencial del demócrata Joe Biden, quien tiene un respaldo tibio entre los votantes hispanos y lidia ahora con las acusaciones de acoso sexual por parte de una antigua empleada.

“Joe Biden ha sido un aliado de la clase trabajadora durante toda su carrera, y ha estado siempre hombro con hombro con los trabajadores”, afirmó Huerta en una declaración.

Biden, de 77 años de edad y quien fuera vicepresidente de Estados Unidos durante los mandatos de Barack Obama (2009-2017), ha acumulado una ventaja sustancial de delegados en las elecciones primarias y, luego que todos sus rivales se han retirado, luce como el casi seguro candidato presidencial para los comicios del 3 de noviembre.

“En asuntos que van desde la reforma de la financiación de las campañas electorales al cambio climático, el racismo organizado, la organización gremial y la igualdad en los matrimonios, Biden nunca ha temido ser una de las primeras voces levantadas por lo que él cree que es justo y correcto”, afirmó Huerta.

Huerta, de 90 años de edad y a quien se le atribuye la consigna “¡Si, se puede!”, fundó junto con César Chavez en 1960 el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW, en inglés), y por décadas ha estado al frente de luchas por la organización gremial y los derechos de las mujeres y los inmigrantes.

Según Huerta, “Biden no sólo ha sido un firme defensor de la clase trabajadora, Joe ha hecho de la comunidad latina una prioridad”.

“En tiempos cuando la actual Casa Blanca ha usado la promoción del miedo y la retórica racista hacia los latinos, Joe ha dejado en claro que luchará para proteger y apoyar el avance de nuestra comunidad”, añadió.

El aval de Huerta se difundió poco después que Biden compareciese en un programa de televisión para rechazar las acusaciones de abuso sexual formuladas por Tara Reade, quien trabajaba para la oficina del entonces senador por Delaware. Según Reade, el acoso ocurrió en 1993.

Reade es una de las ocho mujeres que el año pasado ya acusaron a Biden de tocamientos, besos o abrazos inapropiados.

Biden ha cosechado ya el aval de prominentes figuras del Partido Demócrata y organizaciones sindicales, y aunque entre los 32 millones de latinos habilitados para votar en noviembre el respaldo al exvicepresidente supera al que tiene el presidente Donald Trump, no llega a las preferencias claras de los latinos por el expresidente Barack Obama y la candidata presidencial demócrata en 2016, Hillary Clinton.

Una encuesta divulgada la semana pasada por Latino Decision y hecha en colaboración con SOMOS, la red de salud más grande encabezada por médicos en el país, mostró que entre los latinos en general el 59 % apoya a Biden y sólo un 24 % simpatiza con Trump.

Entre los hispanos registrados para votar el 54 % dice que lo hará a favor del demócrata y el 24 % dará su voto al republicano.

Cuando se les preguntó si votarían en los próximos comicios, el 60 % de los hispanos registrado, el grupo minoritario más grande de votantes registrados, dijo que están seguros de que votarían en noviembre.

En los comicios de 2016, Hillary Clinton recibió casi el 65 % del voto de los latinos, y Obama recibió el 67 % del voto latino en 2008 y el 71 % en 2012.