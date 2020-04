HolaDoctor advierte a la población latina de que el confinamiento contra la Covid 19 disparará los accidentes en el hogar

Tweet on Twitter

MIAMI– Con el confinamiento de una gran parte de la población de Estados Unidos, incluida la latina, para frenar la expansión de la pandemia de coronavirus, se dispara el peligro de sufrir accidentes domésticos. Los expertos de HolaDoctor piden que se extremen las medidas de precaución en el entorno del hogar para reducir la expansión de Covid 19, pero también para impedir accidentes indeseables, que son muy frecuentes en el ámbito domiciliario.

HolaDoctor, compañía líder en salud y bienestar para la población hispana en Estados Unidos, recuerda que el hogar es el entorno donde más accidentes evitables tienen lugar en nuestra nación. En 2018, según los datos del National Safety Council, se produjeron en Estados Unidos más 46,5 millones de accidentes prevenibles, de los que un 53,8%, unos 25 millones, se produjeron en el entorno doméstico, dejando un saldo de 89.300 muertes.

Estas cifras de accidentes también son muy elevadas entre la población latina, que a menudo vive en hogares muy poblados, con menos espacio para cada persona y con equipamientos, menajes y mobiliarios de peor calidad.

Ahora, ante la situación de confinamiento que se vive en la mayor parte del país para frenar al coronavirus, los especialistas en seguros y expertos médicos de Hola Doctor alertan sobre un más que probable aumento de los accidentes en el hogar.

Con la población confinada en sus domicilios, se incrementará el número de percances, como intoxicaciones, envenenamientos o sobredosis, que son los más habituales. Y también accidentes que tienen que ver con las tareas domésticas, como las quemaduras, los cortes, las caídas en altura o en el baño.



Además, es muy posible que aumenten los accidentes que tiene que ver con el bricolaje y las reparaciones caseras: golpes, cortes, abrasiones o electrocuciones. Y también habrá más accidentes de tipo deportivo, que se producen al practicar en casa ejercicios gimnásticos complicados sin dirección de un monitor. O al manipular inadecuadamente máquinas y complementos deportivos, como bancos de ejercicios, aparatos de musculación y pesas y mancuernas.

Por si fuera poco, muchas personas están obligadas a teletrabajar, con lo que se suman a las muchas que habitualmente también trabajan desde su hogar, como muchos freelances y profesionales que realizan sus tareas desde el ámbito doméstico y que también asumen riesgos de tipo laborales en casa.

Ante esta situación, desde Hola Doctor se pide que se extremen las precauciones para evitar accidentes evitables y no deseados. Además, con las urgencias y los servicios sanitarios muy sobrecargados por la epidemia, no es un buen momento para tener que acudir al hospital o a la consulta médica por un percance que podía haberse evitado con precaución. No solo se contribuye a saturar más los recursos hospitalarios: también se corre el riesgo de contraer la enfermedad por salir de casa.

La mejor información frente a la Covid 19

Desde HolaDoctor, además de proveer servicios médicos y seguros de todo tipo (salud, accidente, vida) se ofrece la información más completa en español sobre la epidemia de coronavirus y sus efectos.

Un amplio equipo de expertos en información médica, seguros y otros productos relacionados con la salud se encarga de redactar y publicar guías, consejos y todo tipo de artículos informativos en torno a la Covid 19 y la situación que vive tanto Estados Unidos como prácticamente todos los países del mundo.

Con este enorme esfuerzo coordinado de sus expertos, editores y redactores, HolaDoctor se consolida como la principal referencia informativa para el público hispano en cuanto al coronavirus. Toda la información puede consultarse en su portal, adaptado también para el acceso desde los Smartphone:

https://holadoctor.com/es/coronavirus-covid-19