El 66 % de estadounidenses apoyan el confinamiento y reducir la inmigración

Washington, 28 abr (EFE News).- El 66 % de los estadounidenses considera apropiadas las restricciones de actividad impuestas para contener la propagación del COVID-19, y otra porción similar de la opinión pública respalda la suspensión casi total de la inmigración durante la pandemia, según una encuesta divulgada este martes.

La pandemia, que ha contagiado a casi un millón de personas y ha causado al menos 56.250 muertes en Estados Unidos, en cinco semanas ha empujado a unos 26 millones de trabajadores a solicitar el subsidio por desempleo y ha menguado sustancialmente la actividad económica, las labores educativas y los deportes.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha estado promoviendo una reapertura pronta de las actividades económicas al tiempo que los gobernadores de la mayoría de los estados y los expertos en cuestiones de salud abogan por un período más prolongado de confinamiento para prevenir más contagios.

“La encuesta muestra que las preocupaciones de los estadounidenses acerca de enfermarse gravemente por el virus no han disminuido en la última semana, y también que los estadounidenses siguen dando a sus gobernadores calificaciones más altas que las que ofrecen a Trump, sobre quien persiste la versión negativa por su manejo de la crisis”, afirmó el Post.

El 66 % de los encuestados considera “apropiadas” las restricciones en las operaciones de restaurantes, tiendas, almacenes y otros negocios, en tanto que el 17 % las considera demasiado estrictas, y el 16 % opina que no son lo suficientemente estrictas.

La encuesta encontró que el 64 % de los consultados considera apropiadas las restricciones vigentes sobre el número de personas que pueden reunirse en un sitio público, en tanto que el 22 % cree que esas medidas no son suficientemente restrictivas, y sólo el 14 % de los encuestados opina que esas precauciones son demasiado estrictas.

El 65 % de todos los encuestados está de acuerdo con las restricciones impuestas por el Gobierno de Trump a la inmigración, un respaldo que llega al 83 % entre los republicanos, el 67 % entre los votantes independientes, y el 49 % entre los demócratas.

El 67 % de los encuestados identificados como “blancos” respalda las restricciones a la inmigración, una aprobación que comparte el 61 % de los “no blancos”.

“Uno de los resultados más sorprendentes es que la mayoría entre las personas de 18 a 29 años de edad, que tienden a ser más abiertas a la inmigración y tienen una perspectiva más global, ahora apoyan las propuestas para impedir la inmigración”, comentó para el Post, Michael Hammer, profesor de la Universidd de Maryland que dirigió la encuesta.

Trump firmó la semana pasada una orden ejecutiva que congela durante al menos 60 días la inmigración al país bajo el pretexto de la destrucción de empleos provocada por la crisis del COVID-19, con la que pretende reducir los permisos de residencia permanente, conocidos como “green cards”.

El sondeo de opinión, realizado por la Universidad de Maryland para el diario The Washington Post del 21 al 26 de abril entre 1.008 adultos en todo el país admite un margen de error de más o menos 3 a 5 puntos porcentuales.