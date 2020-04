La camaleónica Mariana Treviño se deja tentar y se va a la TV con Telemundo

Miami, 22 abr (EFE News).- La actriz mexicana Mariana Treviño, una de las más camaleónicas del espectáculo latino, tiene más de dos décadas de experiencia, que hasta hace cinco años la tenían plantada en las tablas y en el cine con alguna participación en producciones de Netflix. Ahora Telemundo llamó a su puerta para estrenarse en la TV abierta.

Según reveló en una entrevista con Efe, no pudo resistirse a la oferta porque “a todos los personajes de ‘100 días para enamorarnos’ -la serie que la cadena hispana adaptó a partir la exitosa novela argentina ‘100 días para enamorarse’- la etapa de la vida en la que están viene a sacudirlos de su espacio de confort”.

Según adelantó la actriz de 42 años sobre la producción que comenzará a transmitirse en Telemundo a partir del 28 de abril, en ella “salen las imperfecciones de las decisiones tomadas desde un lugar egoísta. Las decisiones que se nunca se terminaron de tomar y que requieren de una conclusión”.

En el centro de esta historia están precisamente dos amigas de toda la vida, Remedios (Treviño) y Constanza (Ilse Salas), con un elenco que completan actores como Erick Elías, David Chocarro, Andrés Almeida y Humberto Zurita.

A Treviño le fascinó explorar en “100 días” ese momento “tan interesante que se da en la vida de las personas” cuando llega la llamada “midlife crisis” o crisis de la mediana edad.

En particular porque en los personajes que intervienen en esta producción en formato de serie “se da cuando creen que tienen ya la vida hecha. Por eso encarnar a esta alma de Remedios me pareció importante”.

La describe como “atolondrada” y “temerosa” o “siempre despeinada y con la cartera desbordada de tanto que ni sabe lo que tiene o encuentra lo que necesita”, bromeó.

Por eso, tiene muchas funciones y trabajos diferentes, porque nunca estudió y es “penalizada por este sistema que te pide que llegues hecha y preparada para darte oportunidades”, añadió.

En esta lucha, consideró la actriz, el ancla de Remedios es Ale, “quien una vez más le demuestra que los hijos vienen para enseñarle a los padres y en su caso la empodera y la hace ver lo increíble y fuerte que es”.

TODA SU EXPERIENCIA AL SERVICIO DE REMEDIOS

Treviño, quien se dio a conocer en México cuando participó en la obra de teatro musical “Mentiras” en 2005, puso al servicio de su personaje de Remedios toda su experiencia histriónica.

Eso incluye una participación en el Proyecto Shakespeare con la Compañía Nacional de Teatro de su país, además de decenas de producciones tanto en la capital como en su natal Monterrey.

Le ayudaron el haber hecho otras mujeres complicadas, como su entrañable y ambiciosa Isabel Iglesias en temporadas de “Club de cuervos”, la corrupta Cecilia Rosado en la segunda temporada de “Narcos México” y la desesperante y malvada Jenny Quetzal en “La casa de las flores”.

Jenny apareció en el mundo de la familia De la Mora en la segunda temporada, cuando se prende del padre, viudo de Virginia de la Mora, como una “gurú del éxito financiero y la plenitud personal”. En la tercera y última, que se estrena este jueves, está con Paulina de la Mora en la cárcel y sigue haciendo de las suyas.

“Es un personaje muy extremo y sí fue muy divertido crearla e interpretarla”, indicó Treviño al hablar de Jenny, a la que terminó colocándole un parche azul en el ojo “pensando en la villana de ficción más cercana a la audiencia que es Catalina Creel, de (la telenovela) “Cuna de lobos”.

No es azar, reconoce, que Jenny haya surgido cuando comenzaron las denuncias sobre la secta NXIVM del canadiense Keith Raniere, quien espera ser sentenciado a un mínimo de 15 años de prisión tras haber sido culpable en Estados Unidos de crímenes como tráfico sexual, delincuencia organizada, abuso sexual de menores, entre otros.

La organización, que se vendía como líder en cursos y talleres para ejecutivos, tenía como representante en México a Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari y actual esposo de la actriz de telenovelas Ludwika Paleta.

“Jenny es una mujer siniestra y maquiavélica, como ese tipo de explotadores”, indicó.

La artista contó también que pasa la cuarentena del coronavirus sola en su casa en México.

Le ha sorprendido la necesidad que ha sentido de una vida social, pues se considera introvertida.

Entre sus reflexiones sobre el futuro, Treviño aspira a que alguno de sus personajes se cuele en las que sabe que está también teniendo la audiencia.

Para ella, “Remedios, Isabel, Cecilia, todas esas mujeres nos están diciendo que debemos bajarnos de ese carrusel enloquecido que era nuestra vida y que hay que valorar lo que se nos da”.

