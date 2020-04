En duelo pero luchando contra COVID-19

Tweet on Twitter

Los próximos meses traerán una disminución lenta y moderada de nuestras medidas de distanciamiento físico. Incluso con una reapertura lenta y por etapas en el estado de Washington, es probable que tengamos un aumento en los casos de COVID-19. Quizás abramos nuestras puertas solo para cerrarlas de nuevo en cuestión de meses. Necesitamos desarrollar tratamientos eficaces para el COVID-19 o una vacuna antes de que podamos dejar de incrementar y reducir las medidas de distanciamiento físico. Aunque es posible que se desarrollen tratamientos antes de que esto ocurra, en el mejor de los casos, todavía estamos al menos de 12 a 18 meses de producir una vacuna.

Así que este extraño y nuevo mundo en el que vivimos, con los niños en casa, permisos laborales sin goce de sueldo, los despidos, así como áreas de trabajo improvisadas en rincones de nuestros atareados hogares, van a seguir con nosotros por un tiempo. Las encuestas muestran que el 66% de los estadounidenses están preocupados de que los estados eliminen las restricciones muy pronto. Intelectualmente, conocemos los riesgos de COVID19 y entendemos por qué necesitamos permanecer en nuestros hogares. Pero eso no nos impide tener reacciones emocionales muy reales a las grandes y pequeñas pérdidas que estamos sufriendo.

Estamos en duelo. Y podríamos reconocer algunas de nuestras reacciones como las etapas del duelo. Estas etapas son respuestas naturales a los sentimientos que tenemos sobre nuestras pérdidas. Nuestros sentimientos pueden cambiar y podemos tener o experimentar más de un sentimiento a la vez. Estas etapas del duelo no suceden en orden; podemos movernos de una etapa a otra y sentir más de una etapa a la vez.

La negación

La negación puede parecer una sensación de irrealidad. ¿En qué mundo surrealista me desperté hoy? Sólo nos enfocamos en pasar y sobrevivir el día.

No queremos ir con mascarillas al supermercado. Sentimos que esto no nos concierne a nosotros, — “estoy sano, soy joven, estaré bien”-. Buscamos lagunas en las reglas de distanciamiento físico y tratamos de justificar visitas a nuestros amigos y familiares, o programar incluso reuniones. La negación es una respuesta normal, pero es una actitud inútil.

La ira

Hay muchas razones para estar enojado. Sentimos enojo con nuestros líderes; estamos enojados por la orden de quedarnos en casa, y enojados por los cierres de escuelas y negocios. Sentimos ira por la pérdida de empleos así como por los cambios en nuestro estilo o forma de vida. Nos sentimos enojados porque la tienda de comestibles no tiene lo que necesitamos o porque no pueden hacer una entrega hoy. No hay necesidad de reprimir la ira. Sienta su ira y quédese en casa.

La negociación

La negociación es una forma de tratar de vivir en el pasado. ¿Y si nunca hubiéramos cerrado escuelas y negocios? Tal vez esto no era necesario desde el comienzo. ¿Y si hubiéramos cerrado antes? ¿Ya habríamos acabado?

La depresión

Estos son momentos difíciles. Se entiende el sentirse triste y desear que las cosas fueran diferentes. No es una enfermedad mental estar triste. Si usted está muy deprimido y ansioso, tanto que le cuesta pasar el día, llame a su médico o a la línea de crisis.

La aceptación

Con el tiempo saldremos de nuestros hogares e iremos a la escuela y al trabajo, pero no volveremos a la vida tal como la habíamos dejado. Esta experiencia nos ha cambiado. Tendremos una nueva normalidad. Con la

aceptación viene la creatividad y el ingenio para recuperarse y sacar provecho de esta nueva normalidad.

Practique la empatía

Más de dos tercios de nosotros estamos preocupados que los estados de nuestro país abran demasiado pronto. Estamos preocupados por nuestra salud, la economía, por nuestros puestos de trabajo y los negocios locales. Es normal y completamente aceptable tener una amplia gama de emociones. Sienta estas emociones. Nómbrelas. Y recuerde que llegaremos a nuestra “nueva normalidad” más rápidamente cuando todos nos quedamos en casa.

