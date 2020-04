Aumenta el uso del español entre los políticos de EEUU

Tweet on Twitter

Washington, 22 abr. (EFE News).- El uso del español por parte de los senadores y congresistas de EE.UU. ha crecido un 2 % respecto a 2018, según un estudio publicado este miércoles por The Hispanic Council que analiza la comunicación en línea de los 435 congresistas y 100 senadores del país.

En su informe bianual sobre el uso del español en Estados Unidos, The Hispanic Council señala que en este período, el uso del castellano por parte de los legisladores de la Cámara Baja ha crecido del 14 % al 16 %; mientras que ha aumentado del 13 % al 15 % entre los miembros de la Cámara Alta.

Al hilo de esto, los autores de esta edición de “El español en la política de EEUU: análisis de su uso en la Cámara de Representantes y el Senado” indican que este incremento se podría deber al crecimiento del número de representantes de origen hispano elegidos en las última elecciones legislativas.

El estudio, publicado con motivo de celebrarse este jueves el día internacional del idioma español, indica además que los senadores y congresistas demócratas son los que hacen un mayor uso de esta lengua en sus mensajes en internet.

Mientras apenas un 4 % de los congresistas y un 8 % de los senadores republicanos emplean esta lengua en sus comunicaciones, el 26 % de los legisladores demócratas en la Cámara Baja y el 23 % de la Cámara alta la usan con asiduidad.

The Hispanic Council opina que la baja participación electoral de la comunidad hispana supone un factor limitante para que el uso del español siga creciendo.

Sin embargo, mantiene la esperanza de que una mayor implicación política de los latinos tenga un impacto directo en el uso del castellano entre los políticos estadounidenses.

Esta institución ha elaborado este año también una tabla con los senadores y congresistas que más emplean el español en sus comunicaciones.

En el Senado se encuentran en lo alto de la lista Catherine Cortez Masto (demócrata), Tim Kaine (demócrata), Marco Rubio (republicano), John Cornyn (republicano), Bob Menéndez (demócrata) y Dianne Feinstein (demócrata).

Mientras que en la Cámara de Representantes la lideran los demócratas Nanette Barragán, Lucille Roybal-Allard, Lori Traham, José Serrano y Dina Titus.