El cierre de escuelas por la pandemia revela grandes desigualdades y riesgos de aprendizaje

HISPANIC PR WIRE/ — En respuesta al creciente impacto de las masivas perturbaciones del aprendizaje provocadas por el cierre de escuelas, Learning Without Tears, una compañía líder en educación infantil temprana, anunció hoy la disponibilidad de recursos gratuitos para las familias que enfrentan los obstáculos de las escuelas cerradas y la súbita precipitación hacia el aprendizaje a distancia. Estos recursos incluyen “paquetes de aprendizaje” estructurados, organizados por tema y nivel de grado, que se actualizarán mensualmente con nuevos materiales. Además, las múltiples soluciones de aprendizaje importantes e innovadoras de la Compañía para alumnos de preK-5 también están disponibles para las familias sin costo alguno. Para atender a la mayor cantidad de familias posible, hay materiales y recursos familiares gratuitos, disponibles tanto en inglés como en español.

“En unas pocas semanas, el sistema educativo aprendió lecciones dolorosas”, comenta Terry Nealon, director ejecutivo de Learning Without Tears. “Los alumnos que ya tenían que esforzarse o estaban en riesgo antes del cierre enfrentan la gran amenaza de sufrir brechas de aprendizaje insalvables. Muchos padres no saben bien cómo ayudar a los alumnos a tener éxito en un entorno en línea. Aunque han aparecido diversos recursos profesionales para ayudar a los docentes a enseñar en un medio digital, hay muy pocos recursos que ayuden a los alumnos a aprender o empoderen a los padres para apoyar ese aprendizaje”.

Learning Without Tears ha puesto la totalidad de su cartera de aprendizaje digital a disposición de las familias sin cargo. Nuevos paquetes de aprendizaje brindan a los padres acceso a planes de estudios estructurados y secuenciados, y ofrecen los componentes básicos de la educación. Los productos gratuitos de aprendizaje digital incluyen el galardonado Keyboarding Without Tears, enseñanza de escritura manuscrita y desarrollo inicial de habilidades de aprendizaje. Además, Learning Without Tears está creando tutoriales de video para ayudar a padres y cuidadores a entender una serie de áreas que pueden ser nuevas para ellos, tales como los fundamentos de la educación infantil temprana, factores clave para el éxito en el aprendizaje en línea, sugerencias útiles para la enseñanza, etc. Los talleres de aprendizaje profesionales, seminarios web y videos de respaldo de nivel mundial de la Compañía se han puesto en línea y están abiertos a padres y docentes.

“El hecho de que hay demasiados estudiantes que están quedando rezagados mientras la nación pasa al aprendizaje a distancia es una dolorosa realidad. Durante los años de primaria del niño, cualquier hueco en el aprendizaje puede dar como resultado adversidades que influyan en ese estudiante el resto de su vida”, agrega Nealon. “Es imprescindible que, durante este período histórico de cierre de escuelas, el aprendizaje en línea logre crear una sensación de normalidad y una continuidad en el aprendizaje para los 55 millones de estudiantes que actualmente están sin escuela. Mediante la creación de paquetes de aprendizaje estructurados y la puesta a disposición sin cargo de nuestros materiales digitales, Learning Without Tears está ayudando actualmente a más de 35,000 familias a asegurar un aprendizaje remoto exitoso para sus alumnos”.

Learning Without Tears también está colaborando con sus socios educativos para apoyar sus esfuerzos para ofrecer educación digital.

“Mientras los padres nos digan qué ayuda necesitan y mientras continúe esta crisis de cierre de escuelas, Learning Without Tears seguirá creando nuevos recursos para apoyar a las familias y ayudar a asegurar el éxito del aprendizaje remoto”, concluye Nealon.

Acerca de Learning Without Tears

Learning Without Tears es una compañía de educación temprana que ofrece un abordaje probado y único a la enseñanza y el aprendizaje, desde habilidades cruciales de preparación en el preescolar hasta habilidades básicas de escritura, tanto manuscrita como en el teclado y cursiva. Los programas de nivel de escuela primaria benefician a todos los alumnos con probadas prácticas multisensoriales adaptadas a la etapa evolutiva, y son usados por millones de estudiantes en todo el mundo.