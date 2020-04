Canadá y Estados Unidos mantendrán cerrada la frontera hasta el 20 de mayo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Toronto (Canadá), 18 abr (EFE).- Canadá anunció este sábado que la frontera con Estados Unidos seguirá cerrada para todo tránsito que no se considere esencial por lo menos durante otros 30 días, hasta el 20 de mayo, según un acuerdo al que han llegado los dos países para ayudar a contener la pandemia de COVID-19.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció la decisión hoy durante su conferencia de prensa diaria en la que explicó que servirá para mantener los dos países “seguros”.

Todo viaje considerado no esencial entre los dos países quedó interrumpido desde el pasado 21 de marzo para evitar la propagación de COVID-19. Tras el acuerdo de hoy, las restricciones se mantendrán hasta el 20 de mayo.

En los últimos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había insinuado que la frontera entre los dos países se reabriría “pronto”, Trudeau ya había señalado ayer que lo más probable es que no se volviese a la normalidad en el corto plazo.

A pesar de las discrepancias con Trump, Trudeau hoy recalcó que el acuerdo para mantener la frontera cerrada “es otro ejemplo de la excelente colaboración entre nuestros dos países”.

El primer ministro canadiense explicó que “esta es un importante decisión que mantendrá segura a la gente en ambos lados de la frontera”.

Ante advertencias en los dos últimos días de que el COVID-19 puede provocar problemas en la cadena de suministro de algunos productos alimentarios en Canadá, Trudeau aclaró que “bienes esenciales, servicios y medicinas seguirán circulando en ambas direcciones a través de la frontera”.

Varias provincias han expresado su temor de que la apertura de la frontera con Estados Unidos provoque una segunda oleada de brotes infecciosos en Canadá ante el elevado número de casos de COVID-19 en varios estados fronterizos.

A fecha de hoy, Canadá cuenta con 32.413 casos de COVID-19 y 486 muertos. Por su parte, Estados Unidos se ha convertido en el país con más casos en todo el mundo con 711.197 y 37.889 muertes, por delante de Italia, el segundo país con más fallecidos, que tiene hasta hoy 22.745.