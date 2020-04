Las protestas contra las órdenes de confinamiento se extienden por EE.UU.

Washington, 16 abr (EFE News).- Decenas de manifestantes protestaron este jueves en la ciudad de Richmond, capital del estado de Virginia), contra el confinamiento por la pandemia de coronavirus, en una concentración que recordó las celebradas este miércoles en otras partes del país bajo consignas similares.

Los participantes en la protesta, en la que había más policía y medios de comunicación que manifestantes, se concentraron frente al Capitolio de Virginia para expresar su descontento por el cierre de los negocios no esenciales decretado en la víspera por el gobernador de la región, Ralph Northam.

Los manifestantes gritaron consignas como “Acaben el confinamiento” y acudieron con pancartas que rezaban el mensaje “No cumpliremos”.

La concentración fue convocada por varios grupos de Facebook, como “Reopen Virginia” (Reabran Virginia), con más de 18.000 integrantes, que se describen como “gente de raíces y dueños de pequeños negocios que quieren volver al trabajo”.

La movilización en Virginia se produce después de que el miércoles miles de manifestantes, la mayoría partidarios del presidente Donald Trump, protestaran con una reivindicación parecida en el estado de Michigan desde sus coches en las calles aledañas al Congreso estatal, situado en Lansing.

El mismo miércoles, decenas de personas participaron en concentraciones similares frente al Capitolio de Frankfort (Kentucky), mientras que en Carolina del Norte medios locales recogieron que al menos una persona fue arrestada en el marco de una protesta contra las órdenes de confinamiento, a la que acudieron en torno a un centenar de personas.

Uno de los primeros estados en acoger este tipo de protestas fue Ohio, donde el martes unos 100 ciudadanos se concentraron en su capital, Columbus, para pedir la reapertura a su gobernador, Mike DeWine.

Estas proclamas parecen no entender de colores políticos, pues mientras que el gobernador virginiano, Ralph Northam, es demócrata, DeWine es integrante del Partido Republicano.

Convocatorias similares a las ya celebradas están siendo convocadas en casi todos los estados a través de internet.

En la capital de Texas, Austin, un presentador de Infowars -un conservadora página web que en ocasiones airea teorías conspirativas- anunció una manifestación el sábado bajo el título de “Tú no puedes cerrar EE.UU.”

Se espera que esta no sea la única protesta de los próximos días, ya que hay convocadas en otros estados como Washington, Oregón o Idaho, entre otros.