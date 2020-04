ThePlateFund recauda $6 millones para ayudar a trabajadores de restaurantes afectados por desempleo en King County

Tweet on Twitter

SEATTLE – #ThePlateFund, una iniciativa que brinda asistencia económica de emergencia para trabajadores de restaurantes y de servicios alimenticios en King County que han perdido su trabajo e ingresos a causa de la pandemia del COVID-19, anunció hoy que ha recaudado $6 millones para proporcionar pagos únicos e inmediatos de $500 en beneficio de al menos 12,000 trabajadores de restaurantes del condado.

El fondo, creado por Schultz Family Foundation en conjunto con #allinseattle, Seattle Foundation y UpTogether, tiene la meta de ayudar a tantos trabajadores de restaurantes afectados como sea posible en King County. Hasta el momento, #ThePlateFund ha recaudado $3 millones a través de más de 1,500 donativos, además de $3 millones aportados por Schultz Family Foundation. A la fecha, se han recibido un total de 7,600 aplicaciones; se han procesado exitosamente 5,232 aplicaciones; y se han pagado $2.6 millones directamente a los trabajadores afectados. Conforme se reciban más aplicaciones, se irán procesando pagos adicionales en el orden en que las aplicaciones vayan llegando. Los miembros de la comunidad que estén en posibilidades de ayudar para que el fondo beneficie a más personas, pueden hacerlo a través de un donativo en www.theplatefund.com/es. Todos los donativos son deducibles de impuestos y el 100 por ciento de todas las contribuciones irá directamente a los trabajadores.

A fin de que la asistencia económica llegue a las comunidades más vulnerables y mayormente afectadas, #ThePlateFund también anunció alianzas con organizaciones como El Centro de la Raza, Falis Community Services y Asian Counseling and Referral Service. Cada organización ayudará a dirigir los pagos a los trabajadores afectados dentro de sus propias redes de ayuda, incluyendo a trabajadores indocumentados o que no tienen cuenta bancaria, y que posiblemente no califican para recibir asistencia por parte del gobierno.

A partir de esta noche, la iniciativa presentará #ThePlateFund: LIVE en Instagram. #ThePlateFund: LIVE es una colaboración de chefs y baristas locales que compartirán de manera virtual recetas de cocina y bebidas a fin de crear lazos mientras esté en vigor la directiva de “Stay Home, Stay Healthy” (Quédate en casa, quédate sano). Asimismo, la iniciativa busca crear conciencia de la necesidad por la que están pasando los trabajadores de restaurantes como resultado de la pandemia. Cada noche participará un diferente chef o barista de un restaurante de King County:

Jueves 4/16 @ 5 p.m.: Willmott’s Ghost, julep de menta, con Katie Campbell

Viernes 4/17 @ 3 p.m.: Linda’s Tavern, margarita con mezcal, con Linda Derschang

Sábado 4/18 @ 6 p.m.: Tom Douglas Kitchen, rollos de arroz y cebollín, con Eric Tanaka

En los próximos días se anunciarán presentaciones adicionales de #ThePlateFund: LIVE con otros chefs y baristas.

Cuando el COVID-19 llegó al área de Seattle, había más de 100,000 personas trabajando en alrededor de 5,000 establecimientos de alimentos en King County. La mayoría de los restaurantes han tenido que cerrar o reducir sus operaciones, despidiendo a algunos o todos sus empleados.

La gran mayoría de los cocineros, meseros, lavaplatos, baristas y otros trabajadores de la industria restaurantera y de servicios alimenticios dependen de cada pago de su salario, al igual que de sus propinas, para poder cubrir sus gastos y los de sus familias. Muchos de ellos han agotado sus ahorros y se han quedado sin dinero mientras esperan recibir pagos de estímulos federales y beneficios de desempleo. El fondo también tiene la intención de ayudar a los trabajadores de restaurantes que no son elegibles para recibir beneficios de desempleo o pagos federales debido a su situación migratoria u otras circunstancias.

Aunque la mayoría de los propietarios de restaurantes están haciendo todo lo posible por ayudar a su gente en medio de esta crisis, la situación es particularmente difícil para los establecimientos que tienen un solo local y para los negocios más pequeños.

Cualquier trabajador de restaurantes o de servicios alimenticios que haya sufrido reducción de sus horas de trabajo o haya sido despedido como resultado de la crisis del COVID-19 puede aplicar para recibir asistencia de #ThePlateFund. Para calificar, el trabajador debe proporcionar un comprobante que muestre que vive y trabaja en King County; confirmar que sus horas han sido reducidas o que fue despedido; y proporcionar un comprobante de pago reciente por medio de una foto u algún otro medio, demostrando que su sueldo total anual es menos de $62,000, incluyendo propinas. #ThePlateFund también proporcionará códigos electrónicos a los propietarios de restaurantes para que puedan distribuirlos directamente a los trabajadores que más lo necesitan.

Los trabajadores que desean aplicar para recibir asistencia pueden hacerlo aquí.

Las personas que quieran hacer un donativo para contribuir al fondo pueden hacerlo aquí.

La necesidad es enorme y aunque el fondo no puede ayudar a todos los trabajadores afectados por esta crisis, continúa recaudando dinero para ampliar su alcance mientras dure esta situación. El fondo está diseñado para proveer pagos de ayuda de emergencia para trabajadores de restaurantes que necesitan dinero en efectivo hasta que puedan recibir beneficios de desempleo y/o ayudas federales, si es que califican para ellos. El fondo también tiene la intención de complementar otras iniciativas comunitarias de ayuda debido al COVID-19 en King County.

El proceso de aplicación y los pagos electrónicos a nombre de #ThePlateFund están siendo administrados por UpTogether, una plataforma digital de intercambio de capital creada por Family Independence Initiative y disponible a través de la campaña #GiveTogetherNow.

Además de la Schultz Family Foundation, #ThePlateFund recibe el apoyo de una red de más de 1,500 contribuyentes, socios y aliados, incluyendo a muchos restaurantes conocidos, fundaciones, compañías y filántropos de Seattle. Entre los socios y aliados se encuentran: Seattle Foundation; Charlie’s Produce; Charlie y Courtni Billow; Ellison Foundation; The Prado Group; Patty y Steve Fleischmann; Ray Bowen; Paul G. Allen Family Foundation; Carroll Family Fund; Valor Equity Partners; Ste. Michelle Wine Estates; Lucy Helm; John Meisenbach; Sid Lee (anteriormente Hornall Anderson); UpTogether; #allinseattle; Amperity; Seattle Restaurants United; Washington Hospitality Association; Seattle Restaurant Alliance; The Starbucks Foundation; y cientos de restaurantes del área de Seattle. Puede ver la lista completa enwww.theplatefund.com/es.

Citas:

“Todos tenemos la responsabilidad de ayudar a quienes más lo necesitan durante esta crisis sin precedentes. Con #ThePlateFund, tenemos la oportunidad de servir a aquellos que dan vida a nuestra comunidad y que ahora necesitan de nuestra ayuda. Nos sentimos muy agradecidos por toda la ayuda que estamos recibiendo”. – Sheri Schultz, presidenta, Schultz Family Foundation.

“Me siento agradecida con nuestros socios de #ThePlateFund por la forma en la que han estado trabajando para distribuir rápidamente pagos de $500 a 5,000 trabajadores de restaurantes de King County. Sabemos que todos los trabajadores están sintiendo los efectos del COVID-19, y eso es especialmente cierto para nuestros trabajadores de restaurantes cuyos empleos han sido alterados profundamente por la pandemia. Gracias al trabajo veloz de #ThePlateFund y Schultz Family Foundation, miles de trabajadores podrán salir a flote mientras esperamos que llegue la ayuda federal”. – Alcaldesa de Seattle, Jenny A. Durkan.