La actriz Mia Kirshner cuestiona el sistema educativo de EE.UU.

México, 15 abr (EFE News).- Como protagonista de la película “Escándalo Universitario”, la actriz canadiense Mia Kirshner considera que los Gobiernos deberían garantizar a todos la educación superior y cuestiona de dónde viene el prestigio de grandes universidades, sobre todo en Estados Unidos, dijo a Efe.

“Los Gobiernos deberían asegurarse de que todos pudieran tener acceso a la educación formal. Me pregunto si el prestigio de universidades como Harvard o Yale existe solo porque son caras. Creo que están dejando mucha gente talentosa atrás”, señaló Kirshner en una conferencia de prensa telefónica.

Dicha declaración se relaciona con escándalo ocurrido en el año 2019 en las universidades estadounidenses más prestigiosos conocido como el “Varsity Blue”, en el que al menos 50 familias adineradas fueron acusadas de fraude y sobornos para que sus hijos ingresaran a algunas universidades de renombre Estados Unidos.

El caso fue retomado por el canal de televisión Lifetime para hacer una película inspirada en la realidad bajo el nombre de “Escándalo Universitario”, que se estrena este miércoles y es protagonizada por Kirshner (Toronto, 1967), Penelope Ann Miller y Michael Shank.

“Como hija de periodistas, soy una adicta a las noticias. Estaba atraída a la historia porque habla de la inequidad y de cómo la gente toma ventaja del sistema y que deben ser atrapados por ello. Es por eso que me atrajo la historia”, comenta Kirshner, quien define a estas personas como egoístas.

A Mia le gustan los retos y es por eso que aceptó interpretar a Bethany Slade, una financiera exitosa con la obsesión de conseguir que su hijo pueda acceder a la mejor universidad de prestigio, pues asegura que su personaje “es una persona horrible y en ese sentido fue muy interesante interpretar a alguien tan extremo”, dice.

Mia rechaza por completo el que existan personas que busquen comprar el acceso a una universidad, por la inequidad que existe y aboga por sistemas educativos gratuitos.

“Me parece terrible e incluso estúpido porque están quitando el espacio a solicitantes talentosos que no tienen el mismo dinero”, menciona.

En la vida real, el escándalo enjuició a dos personalidades de la televisión tales como Felicity Huffman, de “Desperate Housewives” (2004), y Lori Loughlin, actriz de “Full House” (1987).

EN CONTRA DEL ACOSO SEXUAL

Kirshner fue una de las muchas mujeres que testificaron en contra del productor estadounidense Harvey Weinstein, quien el pasado mes de marzo fue condenado a 23 años de prisión.

“Creo que ir a la cárcel no repara el daño que ha hecho a todas estas mujeres y hay más personas que son depredadores sexuales con la gente con la que trabajan y es bueno ver que el juez nos escuchó”, aseguró y explicó que aún hay mucho trabajo por hacer.

Además de ello, Kirshner confesó estar trabajando en una plataforma en la que buscan preparar a la gente para enfrentar procesos legales en contra el acoso sexual.

“Es una plataforma nacional para las personas que han sufrido acoso, y ahí se pueden conocer las leyes y obtener una asesoría para presentarse en la corte. Estamos siendo financiadas por el Departamento de Justicia de Canadá”, aseguró.

La actriz también comentó que sus días no han cambiado radicalmente por la cuarentena derivada de la crisis del coronavirus. Sin embargo, reconoce estar muy preocupada por la situación que el mundo atraviesa con respecto al coronavirus, por lo que pasa su tiempo trabajando, viendo televisión y rezando.

“Ahora estoy muy preocupada por la gente que no tiene un hogar y que ha tenido que elegir entre ir a trabajar y enfermarse, o quedarse en casa y enfermarse por no tener que comer. Son decisiones terribles que la gente tiene que tomar”, declaró.